Новые правила диспансеризации помогут снизить смертность от онкологических заболеваний. Перечень обязательных исследований дополнен онкоскринингом - для обнаружения злокачественных образований на ранней стадии.

Изменилась и частота прохождения диспансеризации. Те, кому меньше 29 лет, по-прежнему будут ее проходить раз в три года. Остальным придется наведываться к врачам ежегодно. Как отметил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, особое внимание при этом уделят профилактике онкозаболеваний - им более подвержены пациенты старше 40 лет. При подозрении на опухоль расширяется список узких специалистов, добавляются эндоскопия и компьютерная томография.

Онкологические больные станут объектом пристального внимания страховых компаний. По новым правилам ОМС, вступившим в силу с 28 мая этого года, все этапы получения медицинской помощи будут отслеживаться в режиме онлайн, что позволит оперативно устранять нарушения. Кроме того, теперь страховые компании сами смогут информировать клиентов о необходимости прохождения обследований - в том случае, если на это указывают какие-то данные в истории болезни.

Прием у онколога должен быть проведен в течение пяти дней, а результаты исследований получены не позднее пятнадцати. Выросло финансирование. В частности, расходы региональной системы ОМС только на борьбу с раком в 2019 году превысят 5 миллиардов рублей - на 65 процентов больше, чем в прошлом. Диспансеризация и профилактика обойдутся бюджету в миллиард рублей.