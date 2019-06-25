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25.06.2019 19:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Не узнать на велосипеде

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 137(7895)
Новый глава курганской региональной полиции Дмитрий Свинов много ходит по городу пешком и любит кататься на велосипеде, а заодно проверять, как несет службу патруль. Иногда постовые не узнают его в гражданской одежде, да еще на велосипеде, признался полковник, поэтому приходится знакомиться заново.

Одним из главных направлений своей работы Дмитрий Свинов считает реагирование на заявления жителей. Ни одно обращение, обещает он, не останется без внимания. Для этого в Кургане увеличили штат службы 02 (с мобильного - 102). Кстати, свой первый рабочий день начальник регионального управления МВД начал с того, что сам позвонил на 02.

В Зауралье, по оценке Дмитрия Свинова, наблюдается всплеск интернет-мошенничеств и краж со счетов. Впрочем, как и по всей России. Раскрывать такие преступления сложно, поскольку этим "промыслом" обычно занимаются люди, находящиеся далеко от Курганской области. Глава полиции пока не доволен результатами деятельности службы по экономическим преступлениям, особенно в таких сферах, как лесопромышленный комплекс и ЖКХ. Это направление необходимо усилить.

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Власть Безопасность Правоохранительная система Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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