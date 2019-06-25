Одним из главных направлений своей работы Дмитрий Свинов считает реагирование на заявления жителей. Ни одно обращение, обещает он, не останется без внимания. Для этого в Кургане увеличили штат службы 02 (с мобильного - 102). Кстати, свой первый рабочий день начальник регионального управления МВД начал с того, что сам позвонил на 02.
В Зауралье, по оценке Дмитрия Свинова, наблюдается всплеск интернет-мошенничеств и краж со счетов. Впрочем, как и по всей России. Раскрывать такие преступления сложно, поскольку этим "промыслом" обычно занимаются люди, находящиеся далеко от Курганской области. Глава полиции пока не доволен результатами деятельности службы по экономическим преступлениям, особенно в таких сферах, как лесопромышленный комплекс и ЖКХ. Это направление необходимо усилить.