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25.06.2019 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ливни и сильный ветер останутся на Урале до конца недели

Текст: Мария Гафурова
Сразу в нескольких регионах УрФО синоптики объявили штормовое предупреждение. Грозы, град и шквалистый вечер могут задержаться на два дня.
Фото: Екатерина Призова\РГ Фото: Екатерина Призова\РГ
Фото: Екатерина Призова\РГ

Как сообщает МЧС по Свердловской области, неблагоприятные метеоусловия ожидаются в регионе 25 июня. Местами пройдут грозы, ливневые дожди и град. Стоит опасаться шквалистого ветра - его порывы будут достигать 23-28 метров в секунду. В МЧС отмечают, что в эти дни возможно подтопление улиц, в связи с чем не исключены проблемы на дорогах. Существует также риск падения деревьев и плохо закрепленных объектов - автомобилистам явно стоит осторожнее парковать свои машины рядом с зелеными насаждениями. Дневная температура остановится на отметке 17-21 градусов, в то время как ночью возможно похолодание до 5-10 градусов.

Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних областях. По данным челябинского МЧС, в регион также придут ливни и грозы, из-за чего прогнозируется увеличение ДТП на дорогах. Из-за сильного ветра существует также риск увеличения площади лесных пожаров.

Фото: iStock
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До Тюменской области и Югры шторм доберется на день позже - 26 июня. По информации региональных управлений МЧС, к дождям и грозами добавится северный и северо-восточный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. Погода испортится на юге Тюменской области и в восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа.

Относительно спокойно на Ямале. Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеопрогнозов Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталью Чулеву, в четверг в регион придет активный циклон из Казахстана, который также принесет с собой дожди и грозы. Ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Прохладная погода сохранится в УрФО до воскресенья. Температура будет держаться в районе плюс 18 градусов днем и опускаться до плюс восьми градусов ночью. Потепление стоит ожидать в конце недели. Предположительно, 30 июня столбики термометров поднимутся до 26 градусов тепла, однако осадки при этом останутся.

Прохладное лето на Урале, как писала "РГ", сохраняется из-за смещения больших масс перегретой воды в Тихом океане. Перегретая вода вызывает сильные погодные возмущения на всем земном шаре. Очень хорошо это видно по Арктике. Теплый воздух вытесняет холодный с территорий вечной мерзлоты и разносит его по Сибири, Уралу и Европейской части России. Из-за этого постепенно стирается граница между временами года: зима становится более теплой, а вот лето - прохладнее.

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