На Ямале приняли беспрецедентные меры по обеспечению жильем всех нуждающихся

Сразу несколько направлений совершенствования жилищной политики были рассмотрены сегодня на заседании правительства Ямала. По поручению губернатора округа Дмитрия Артюхова департамент строительства провел комплексный анализ основных программ и мер поддержки ямальцев по улучшению их жилищных условий. Самые важные для жителей региона изменения в региональной политике по обеспечению жильем глава региона поручил проработать членам правительства безотлагательно.

Если вам немного за 36

Так, молодые семьи, исключенные из очереди за последние пять лет по причине достижения предельного возраста (36 лет), смогут получить поддержку от региона. По данным департамента строительства, в период с 1 января 2014-го по 1 января 2019-го из программы поддержки молодых семей, так и не дождавшись помощи от государства, выбыли 388 ямальских семей. Глава региона считает такую ситуация несправедливой и уже нашел ресурсы для того, чтобы люди все-таки получили эту возможность.

- У нас основные проекты запущены: это Ямал СПГ, Бованенковское месторождение, доходы регионального бюджета подросли. Прошу департамент строительства в кратчайшие сроки эту программу скорректировать и провести индивидуальную работу со всеми жителями, которые претендовали на эту помощь, но, к сожалению, она не была им оказана, - подчеркнул губернатор. - Если люди действительно хотят участвовать в этой программе - если у них есть действующие ипотечные кредиты, они могут те средства по той же формуле, что и остальные молодые семьи, применить при решении своих жилищных проблем.

По словам директора департамента строительства и жилищной политики Юрия Теряева, на корректировку программы потребуется около месяца. Стать ее участниками смогут все, кого из-за возраста исключили как из федеральной, так и региональной очереди "Молодой семьи".

- Региональная поддержка поможет либо погасить существующие кредиты бывшим молодым семьям, либо использовать выплату для приобретения жилья на вторичном рынке, но в капитальных жилых домах, - отметил Юрий Теряев.

Выплатят вместо участка

Один из частых вопросов, с которым к главе региона обращаются многодетные семьи по всему округу - долгое ожидание земельных участков.

Важно отметить, что до 1 января 2016 года очередь на получение земли под строительство формировалась из всех многодетных семей округа, независимо от их материального положения. Позднее участки под жилищное строительство либо выплату стали предоставлять лишь малоимущим многодетным семьям. Остальные вправе получить участок под дачу. Однако первоначальная очередь, сформированная до 1 января 2016 года, движется очень медленно. Обеспечить право больших семей на получение земли под жилищное строительство на Ямале непросто: на подготовку и оформление участков, обеспечение их всей необходимой инфраструктурой уходит много времени и средств. При этом более 70 процентов предоставленных семьям участков так и не были застроены, а некоторые - перепроданы. С 2017 года малоимущие семьи в округе могут воспользоваться социальной выплатой на покупку жилья взамен предоставления участка. Предложение Дмитрия Артюхова - расширить действие этой меры без привязки к материальному положению семьи на очередь многодетных, сформированную в округе до 1 января 2016 года.

- Мы должны предоставить право семьям выбрать, если есть такая необходимость. Мы видим, что очередь движется плохо, значит, нужно дополнительные ресурсы на это выделять, -подчеркнул глава региона.

Для этого потребуется увеличение финансирования программы из окружного бюджета. Те, кто выберет выплату вместо участка, получат ее в размере средней кадастровой стоимости земли в ЯНАО - около 450 тысяч рублей. В регионе около 766 очередников.

Кто переедет в Тюменскую область

Отдельная очередь будет сформирована и в региональной программе переселения на юг Тюменской области. По поручению главы региона профильный департамент проанализировал очередь программы "Сотрудничество". Выяснилось, что 894 семьи, изъявившие желание получить выплату для переселения в Тюменскую область, на Ямале живут в аварийных домах. На рассмотрение правительства вынесли вопрос о дополнительном финансировании программы "Сотрудничество" и первоочередном включении в мероприятие по предоставлению социальных выплат этих 894 семей.

- Программа будет ускоренной. Мы в целом будем увеличивать ее возможности, для этой категории нуждающихся это должна быть наша задача номер один, - резюмировал губернатор.

Расселим вдвое больше жителей из аварийного жилья

Треть деревянного жилья в округе признана или подлежит признанию аварийным. В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" округ расселит нуждающихся с 256 тысяч квадратных метров, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Позиция губернатора - удвоить существующую региональную программу и переселить как можно больше ямальцев из аварийных квартир и домов. Для этого предлагается изменить действующий региональный документ и продлить его действие с 2022-го до 2025 года. Эти меры вкупе с дополнительным финансированием, а также переселение из аварийного жилья в рамках программы "Сотрудничество" позволят Ямалу к 2025 году расселить нуждающихся почти с 600 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

- Мы должны больше сносить "авариек", больше людей переселять. Просьба - эту удвоенную программу как можно скорее положить на бумагу, мы ее оперативно примем и приступим к реализации. У нас короткий строительный период. Чем раньше начнем, тем быстрее вручим людям долгожданные ключи. Ресурсы я нашел. Поэтому вперед, делайте, не тяните с этими документами, - поручил руководству строительного блока в правительстве округа Дмитрий Артюхов.

Хватит обманывать дольщиков

Также на заседании правительства обсудили проблему обманутых дольщиков. Сейчас в регионе шесть недостроенных многоквартирных домов. Губернатор поручил в кратчайшие сроки решить данный вопрос.

- Люди не должны страдать. Это принципиальная позиция президента страны. И мы видим, как изменилось законодательство. Мы обязаны решить вопросы, которые накопились за эти годы и забыть о таком понятии, как "обманутые дольщики". До 15 августа нужно закрыть проблему. Необходимые для этого финансовые ресурсы будут выделены. Это индивидуальная работа с каждой семьей, которая оказалась в сложной ситуации не по своей вине. Провести эту работу нужно максимально быстро, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Глава региона также отметил, что с 1 июля вступают в силу изменения законодательства, которые позволят в будущем не допустить повторения ситуации. Это переход застройщиков при расчетах на эскроу-счета. Банк будет нести всю финансовую ответственность за нерадивых строителей.