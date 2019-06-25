- Военнослужащий занимался обслуживанием боевых машин, входящих в состав зенитно-ракетной системы "Тор-М1". Он демонтировал и похитил блоки с электронными платами, в состав деталей которых входят серебро, золото и платина, - сообщили в пресс-службе контрразведки. - Украденные платы военнослужащий хранил в своем личном гараже, затем отделял от них детали и продавал. С февраля 2017-го по август 2018 года контрактник нанес ущерб войсковой части на сумму в 750 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды. Противоправные действия обвиняемого привели к неполноценному функционированию боевой техники.
Суд признал контрактника виновным в краже и умышленном повреждение военного имущества с тяжкими последствиями. Ему грозило до шести лет лишения свободы, однако с учетом раскаяния и помощи следствию подсудимый приговорен к двум годам колонии общего режима.
Помимо этого, осужденному предстоит возместить весь причиненный материальный ущерб, отметили в военной контрразведке.