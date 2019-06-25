Гарнизонный военный суд вынес приговор по делу "из ряда вон" - о демонтаже электроники с зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении в одной из частей Челябинской области. По информации в УФСБ по Центральному военному округу, контрактник польстился на содержащиеся в радиодеталях драгоценные металлы.

- Военнослужащий занимался обслуживанием боевых машин, входящих в состав зенитно-ракетной системы "Тор-М1". Он демонтировал и похитил блоки с электронными платами, в состав деталей которых входят серебро, золото и платина, - сообщили в пресс-службе контрразведки. - Украденные платы военнослужащий хранил в своем личном гараже, затем отделял от них детали и продавал. С февраля 2017-го по август 2018 года контрактник нанес ущерб войсковой части на сумму в 750 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды. Противоправные действия обвиняемого привели к неполноценному функционированию боевой техники.

Суд признал контрактника виновным в краже и умышленном повреждение военного имущества с тяжкими последствиями. Ему грозило до шести лет лишения свободы, однако с учетом раскаяния и помощи следствию подсудимый приговорен к двум годам колонии общего режима.

Помимо этого, осужденному предстоит возместить весь причиненный материальный ущерб, отметили в военной контрразведке.