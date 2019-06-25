Житель Екатеринбурга отсудил у ритуального агентства более 260 тысяч рублей: фирма потребовала заплатить за место на кладбище для его покойной жены.

Супруга Сергея умерла в августе прошлого года после продолжительной болезни. Организацию похорон поручили индивидуальному предпринимателю, занимающемуся ритуальными услугами. Сергей подписал с ним договор на 128,5 тысячи рублей - за оформление документов и захоронение усопшей. Незадолго до похорон компания потребовала еще 170 тысяч за место на кладбище, хотя женщину хоронили на участке, где расположена могила родственника.

За демонтаж памятника и переоформление захоронения вдовец уже внес деньги, а место на кладбище должны предоставлять бесплатно. Тем не менее предприниматель заявил: если не заплатите, хоронить не будем. Сергею пришлось согласиться. После похорон он понял, что его обманули, и отправился в городской консультационный пункт для потребителей.

- Сергей к нам обратился осенью 2018 года, в тот момент он находился в очень подавленном состоянии, - рассказала "РГ" юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Екатерина Дружинина. - По его словам, вторую сумму предприниматель требовал с него чуть ли не в день похорон.

Сотрудники ведомства проверили деятельность бизнесмена и нашли нарушения: цены в прайс-листе были ниже прописанных в договоре с Сергеем, а некоторые услуги и вовсе отсутствовали в прейскуранте. Предпринимателя оштрафовали на две тысячи рублей. Еще 262,5 тысячи ему предстоит выплатить Сергею по решению суда: 170 тысяч, которые клиент был вынужден отдать за оформление могилы, пять тысяч рублей компенсации морального вреда плюс 87,5 тысячи за то, что отказался добровольно вернуть деньги потребителю.

Предприниматель пытался оспорить решение Чкаловского суда, однако вторая инстанция оставила вердикт в силе. Взысканием денег занимается служба судебных приставов.

На заметку

В соответствии с ФЗ "О погребении и ритуальном деле" каждому жителю России после смерти гарантировано бесплатное место на кладбище. Чтобы получить его, родственникам или близким умершего нужно обратиться к сотрудникам кладбища. Они либо выдают разрешение на родственное захоронение (то есть в могиле родственника), либо выделяют новый участок. Вся процедура бесплатная, проходит в течение суток.

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