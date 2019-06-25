Новости

В Москве из-за жары значительно увеличилось потребление воды 09:51
Фото салона нового Land Rover Defender рассекретили его внешность 09:48
В Челябинской области после ДТП госпитализированы 9 человек 09:47
МИД РФ: Москва рассчитывает на встречу Путина и Трампа на G20 09:46
Мэрия Ялты вернула 13 гектаров земли в поселке Ореанда 09:46
В Сочи после ДТП с автобусом к медикам обратились девять человек 09:42
На экваторе Европейских игр лидируют атлеты Союзного государства 09:42
В Москве задержан серийный "грабитель с газировкой" 09:41
В Красноярске построят новый кампус для иностранных студентов 09:39
В Башкирии женщина погибла от удара молнии 09:37
Сегодня в Москве воздух прогреется до +23 09:32
В Охе закрыли детские сады из-за вируса гепатита А в воде 09:30
В Саратовской области преступники ограбили банк через пролом в стене 09:28
Под Самарой задержали ОПГ с десятью килограммами героина 09:18
В Красноярске кондуктор и пассажиры приняли роды в автобусе 09:17
Омички потребовали компенсацию за отсутствие ягод на отдыхе 09:11
Бузова предложила работу Глушакову 09:10
В Карелии поджигателя церкви отправили на принудительное лечение 09:05
Аэропорт Симферополь на треть увеличил число чартерных рейсов 09:00
В погоне за прогрессом: тест-драйв обновленного Volkswagen Passat 09:00
В Новосибирске таксист избил фокусника за трюк 08:43
Пушков: Ждем ухода Украины из ПАСЕ 08:41
Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось 08:36
Уральские химики придумали пиво, от которого не бывает похмелья 08:31
Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю 08:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 08:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские химики придумали пиво, от которого не бывает похмелья

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Химики Уральского федерального университета выступили с инновационным предложением: добавлять в пиво вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя.

"Чтобы человек не мучился от похмелья, а получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами", - рассказали в пресс-службе вуза.

Как пояснила профессор Елена Ковалева, при производстве беспохмельного пива подбираются специальные режимы и условия, в частности, температурные, это позволяет изменить свойства дрожжей. В разработке новинки принимают участие и специалисты из петербургского университета.

Фото: iStock
Пиво предложили разделить на "живое" и "мертвое"

"Мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу (японское название дикорастущей лианы, китайцы применяют его, в частности, для снятия похмельного синдрома и алкогольная зависимости - ред.) и водорослей хлорелла. Эти добавки снижают токсичное воздействие алкоголя", - говорит Ковалева.

В дело, по задумке ученых, пойдут и отходы производства: на основе ферментированной пивной дробины в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли.

Пивная дробина - это разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, она состоит из частиц ядер и оболочки зерна. В основном смесь используется как корм для животных, хотя в ней содержится полезные и для человека крахмал и клетчатка (источники глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы.

"Пивная дробина после ферментации может быть использована как добавка к овсяной муке. При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает продукт от БАД", - подчеркивает Ковалева.

Особенно подойдут такие печенья и мюсли, полагают врачи, для жителей мегаполисов, испытывающих нехватку полезных пищевых добавок.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Алкоголь и табак Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экипаж "Союза МС-11" благополучно вернулся на Землю
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Число погибших при взрывах на юге Казахстана увеличилось
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси