Уральские химики придумали пиво, от которого не бывает похмелья

Химики Уральского федерального университета выступили с инновационным предложением: добавлять в пиво вещества, смягчающее вредное воздействие алкоголя.

"Чтобы человек не мучился от похмелья, а получал вместе с напитком полезные витамины и минералы, обладающие антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами", - рассказали в пресс-службе вуза.

Как пояснила профессор Елена Ковалева, при производстве беспохмельного пива подбираются специальные режимы и условия, в частности, температурные, это позволяет изменить свойства дрожжей. В разработке новинки принимают участие и специалисты из петербургского университета.

"Мы рассматриваем возможность использования при варке пива экстрактов корней кудзу (японское название дикорастущей лианы, китайцы применяют его, в частности, для снятия похмельного синдрома и алкогольная зависимости - ред.) и водорослей хлорелла. Эти добавки снижают токсичное воздействие алкоголя", - говорит Ковалева.

В дело, по задумке ученых, пойдут и отходы производства: на основе ферментированной пивной дробины в лаборатории разрабатывают печенье и батончики-мюсли.

Пивная дробина - это разваренный солод, остающийся после варки и откачки сусла, она состоит из частиц ядер и оболочки зерна. В основном смесь используется как корм для животных, хотя в ней содержится полезные и для человека крахмал и клетчатка (источники глюкозы, кислозы), витамины (в основном группы B, а также C и D), минералы, бета-глюканы.

"Пивная дробина после ферментации может быть использована как добавка к овсяной муке. При этом полезные вещества, содержащиеся в такой муке, усваиваются полностью, что выгодно отличает продукт от БАД", - подчеркивает Ковалева.

Особенно подойдут такие печенья и мюсли, полагают врачи, для жителей мегаполисов, испытывающих нехватку полезных пищевых добавок.