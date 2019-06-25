В Челябинской области после ДТП госпитализированы 9 человек

На 1568 километре дороги Москва-Челябинск под Ашой столкнулись две легковушки. В результате аварии пострадали девять человек.

ДТП случилось накануне в четыре вечера. 42-летний мужчина на ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda Octavia. Водитель и пассажиры отечественного автомобиля - жители Ставропольского края, в иномарке ехали жители Новгородской области, сообщили в региональном управлении ГИБДД агентству РИА Новости.

На месте происшествия работали четыре бригады скорой помощи.

"В больницу Аши госпитализировали восемь человек. Одному пострадавшему помощь оказали амбулаторно, но позднее он сам приехал в больницу и также был госпитализирован", - рассказали "РГ" в пресс-службе челябинского Минздрава.

Сейчас, по данным ведомства, в реанимации находятся мужчина, женщина и двое детей. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

"Несовершеннолетних планируют переводить в Челябинскую областную детскую больницу. Ночью к ним приезжали специалисты для проведения осмотра и консультации. Со взрослыми также работают челябинские врачи из областной больницы с помощью телемедицины", - сообщили в Минздраве области.

В хирургическом отделении с травмами находятся двое взрослых и трое детей - все в стабильном состоянии.