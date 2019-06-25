В поезде из Анапы в Екатеринбург отравились дети

В обстоятельствах массового отравления пассажиров поезда Анапа-Екатеринбург разбираются следователи.

Шестьдесят воспитанников спортивной школы в сопровождении пяти взрослых возвращались из оздоровительного лагеря. Они должны были в столице Среднего Урала пересесть на поезд Волгоград-Нижневартовск, чтобы доехать до Сургута.

"Вечером 22 июня после ужина в вагоне-ресторане дети почувствовали недомогание. На станциях "Челябинск" и "Екатеринбург-Пассажирский" обратились за помощью врачей шестеро детей, одного в Екатеринбурге сняли с поезда и госпитализировали с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция. Остальные в сопровождении медик выехали до станции "Сургут", - рассказали в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

В Сургуте врачи приняли решение госпитализировать еще одного отравившегося. Остальные отправлены домой - их состояние опасений не вызывает.

Следователи опросили тренерский состав, сопровождавший детей, медперсонал, запросили документы относительно поездки несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято решение.