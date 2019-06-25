Выпускница из Екатеринбурга набрала на ЕГЭ 400 баллов

Настя еще не определилась, в какой вуз она будет поступать, но говорит, что хочет учиться в России. С ее результатом - 400 баллов за четыре экзамена - ей будут рады в любом университете страны.

Анастасия Пределина из Екатеринбурга получила максимальные баллы по всем предметам, которые сдавала на ЕГЭ. На всю страну таких выпускников двое - Настя и школьник из Тулы Даниил Дрябин. Отличники сдавали одни и те же предметы: обязательные русский и математику, профильные - физику и информатику.

К экзаменам девушка готовилась основательно в течение всего года: решала пробные задания, смотрела онлайн-лекции, ходила на дополнительные занятия в школу, участвовала в олимпиадах. Успех на ЕГЭ объясняет так: во время подготовки выбирала самые сложные задания. Не всегда решала их правильно, но руку набила - знала, где нужно быть особенно внимательной. На экзамене по математике особенно переживала за задание повышенной трудности - задачу с параметром. В основном вся подготовка к ЕГЭ по предмету сводилась к решению аналогичных задач. С русским языком было сложнее, но Анастасия систематизировала все правила, проследила логику - и все получилось.

Что известно о Насте: в гимназию N 9 она пришла в восьмом классе из другой гимназии, где училась в гуманитарном классе. В новой школе выбрала физико-математическое направление - девушку с детства увлекали точные науки. Математику она полюбила за универсальность языка. В этом году Настя стала призером Всероссийской олимпиады школьников по математике.

- Что в этой девочке радует, так это ее невероятное трудолюбие, усидчивость, настойчивость, - рассказывает учитель математики гимназии N 9 Ирина Пономарева. - На олимпиадах нужно было еще преодолеть психологический барьер, потому что получалось иногда, что не ту задачу решаем, неправильно читаем условия... Но на экзамене по математике и другим предметам ей удалось преодолеть себя, и это главное достижение, я считаю.

Из-за подготовки к экзаменам Насте пришлось отложить занятия вокалом, теннисом и плаванием. По словам Юлии, мамы отличницы, девушку никто никогда не заставлял сидеть над учебниками - интерес к науке у нее с детства.

- Когда я отправляла ее на экзамены, всегда говорила: "Желаю тебе удачи!" Знаний в голове много, а удача и какое-то спокойствие всегда должны быть.

Мамины напутствия сработали. Впрочем, феноменальный результат оказался неожиданностью для нее самой.

- Я несколько дней в шоке! Не ожидала, что будут все сотки. Такой результат не отражает каких-то гениальных знаний, а отражает то, что я не ошиблась нигде и была аккуратна, - рассказывала журналистам Анастасия. - Я бы совсем не расстроилась, если б набрала меньше баллов.

С будущей профессией и вузом отличница еще не определилась. Среди возможных вариантов - УрФУ и МГУ.

Кстати

Химиков больше, чем лириков

По данным регионального министерства образования и молодежной политики, оценки за ЕГЭ у свердловских выпускников с каждым годом становятся лучше. В этом году в регионе 19 стобалльников по химии, 11 по истории, 7 по литературе, 13 по профильной математике, 18 по физике, 21 по литературе, 8 по обществознанию и 3 по иностранному языку. Из них 10 ребят учатся именно в девятой гимназии.