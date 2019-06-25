Новости

В Краснодаре угонщика нашли по забытому в машине телефону 14:30
Курьеры "Почты России" начали принимать оплату картами 14:29
Трамп потребовал оплату за защиту танкеров в Ормузском проливе 14:26
Жертвоприношения по звездам: На Урале нашли древнее место обрядов 14:24
Лукашенко и Путин обсудили по телефону двустороннюю повестку дня 14:20
В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками 14:15
В Петербурге заменят 10 тысяч светильников 14:10
Эрдоган обозначил сроки получения российских комплексов С-400 14:08
Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве 14:08
В Петербурге на полицейского напала бойцовая собака 14:07
BMW показала новинку, которую никогда не выпустит 14:06
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина 14:00
В московском метро пассажир спрыгнул с поезда в тоннель 13:49
Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья 13:32
Московский академический экономический форум подвел итоги 13:31
В июне столичный регион побил рекорд по энергопотреблению 13:29
В Петербурге отметили 100-летие Московского района 13:28
В соборе Архангельска установят лифты 13:26
В Сочи мужчина упал с четырехметровой стены в реку 13:23
На Кубани банда "черных банкиров" обналичила 3,9 млрд рублей 13:19
Видео: демонстранты в Гонконге мгновенно освободили проезд "скорой" 13:10
Петербургского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании 13:04
Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере 12:52
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу "светофор" 12:48
В России начнут маркировать блузки и белье 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жертвоприношения по звездам: На Урале нашли древнее место обрядов

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Пресс-служба ЧелГУ Под менгирами обнаружены жертвоприношения коровы, теленка, лошади, мелкого рогатого скота и трупосожжения людей, а также остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур. Фото: Пресс-служба ЧелГУ
Под менгирами обнаружены жертвоприношения коровы, теленка, лошади, мелкого рогатого скота и трупосожжения людей, а также остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур. Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Археологи нашли на территории Южного Урала ритуальный "астрономический" комплекс, который в бронзовом веке на протяжении нескольких столетий использовался для совершения различных обрядов.

"Комплекс состоял из четырех менгиров - грубо обработанных каменных глыб, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные, и небольшого кургана", - сообщает пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Уникальную находку сделали участники экспедиции учебно-научного центра изучения проблем природы и человека во время раскопок могильника Степное 25 в Пластовском районе Челябинской области. Могильник, состоявший из двух курганных групп, расположенных в 400 метрах друг от друга, имеет длительную историю исследования. Памятник был открыт и частично раскопан еще в 1958-1959 годах. С тех пор он регулярно преподносил исследователям сюрпризы.

Фото: Академия наук РС(Я)
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

"Первоначальный облик объекта реконструируется как подквадратная оградка, сложенная из вертикально стоящих каменных плит. В центре нее находилась стела высотой около двух с половиной метров, установленная в воронкообразную яму, содержавшую остатки трупосожжения человека, жертвоприношений (фрагменты костей конечностей лошади) и погребального инвентаря (каменные орудия и фрагменты керамики). В более позднее время стела была вынута из углубления и перемещена в сторону. Керамический материал позволяет датировать оградку эпохой финальной бронзы", - говорится в материалах исследования директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой.

Расположение объектов имеет астрономический смысл: они ориентированы на значимые астрономические события и доминирующие вершины окрестных гор.

По словам руководителя экспедиции, древние мегалиты Урала являются малоизученными археологическими памятниками. Датировать их непросто, поскольку помимо вкопанных в землю камней почти невозможно найти других артефактов.

Вышеописанная находка любопытна тем, что были найдены следы связанных с мегалитами ритуалов (жертвоприношений и погребений), форма которых существенно отличается от типичной для некрополей бронзового века.

"Судя по различной керамике, их использовали представители многих археологических культур на протяжении веков - начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века", - говоритЕлена Куприянова.

Кстати

Коллекции с раскопок могильника Степное 25 можно будет увидеть в музее археологии и этнографии ЧелГУ этой осенью.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси