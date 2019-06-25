Жертвоприношения по звездам: На Урале нашли древнее место обрядов

Под менгирами обнаружены жертвоприношения коровы, теленка, лошади, мелкого рогатого скота и трупосожжения людей, а также остатки украшений, каменные орудия и керамика различных археологических культур. Фото: Пресс-служба ЧелГУ

Археологи нашли на территории Южного Урала ритуальный "астрономический" комплекс, который в бронзовом веке на протяжении нескольких столетий использовался для совершения различных обрядов.

"Комплекс состоял из четырех менгиров - грубо обработанных каменных глыб, у которых вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные, и небольшого кургана", - сообщает пресс-служба Челябинского госуниверситета.

Уникальную находку сделали участники экспедиции учебно-научного центра изучения проблем природы и человека во время раскопок могильника Степное 25 в Пластовском районе Челябинской области. Могильник, состоявший из двух курганных групп, расположенных в 400 метрах друг от друга, имеет длительную историю исследования. Памятник был открыт и частично раскопан еще в 1958-1959 годах. С тех пор он регулярно преподносил исследователям сюрпризы.

"Первоначальный облик объекта реконструируется как подквадратная оградка, сложенная из вертикально стоящих каменных плит. В центре нее находилась стела высотой около двух с половиной метров, установленная в воронкообразную яму, содержавшую остатки трупосожжения человека, жертвоприношений (фрагменты костей конечностей лошади) и погребального инвентаря (каменные орудия и фрагменты керамики). В более позднее время стела была вынута из углубления и перемещена в сторону. Керамический материал позволяет датировать оградку эпохой финальной бронзы", - говорится в материалах исследования директора учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елены Куприяновой.

Расположение объектов имеет астрономический смысл: они ориентированы на значимые астрономические события и доминирующие вершины окрестных гор.

По словам руководителя экспедиции, древние мегалиты Урала являются малоизученными археологическими памятниками. Датировать их непросто, поскольку помимо вкопанных в землю камней почти невозможно найти других артефактов.

Вышеописанная находка любопытна тем, что были найдены следы связанных с мегалитами ритуалов (жертвоприношений и погребений), форма которых существенно отличается от типичной для некрополей бронзового века.

"Судя по различной керамике, их использовали представители многих археологических культур на протяжении веков - начиная от эпохи Аркаима до финала бронзового века", - говоритЕлена Куприянова.

Кстати

Коллекции с раскопок могильника Степное 25 можно будет увидеть в музее археологии и этнографии ЧелГУ этой осенью.