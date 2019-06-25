Жители Екатеринбурга начали обмениваться пластинками

Пластинки не должны пылиться на антресолях, решили в библиотечном центре "Екатеринбург" и начали массовый сбор винила. На полках можно найти старинную музыку XVI века и стихи в исполнении Анны Ахматовой.

- Все знают про буккроссинг, когда в библиотеках, кафе или просто на улице устанавливают книжные полки, где можно бесплатно и на любой срок взять книгу, а взамен оставить свою. Мы решили сделать то же самое, только с пластинками, - рассказал "РГ" один из авторов идеи Лев Сумин.

Винилом Лев увлекся лет десять назад. "Каким-то образом я пришел к тому, что весь этот цифровой мир, все эти диски, флешки - в них нет души. И все это создает какой-то новый слой звучания: помимо основной дорожки вы получаете дополнительный эффект, который вы не услышите в чистом цифровом звучании. Взять пластинку, стереть с нее пыль, поставить ее на проигрыватель, слышать это шуршание - совсем другое".

Официальное открытие винил-кроссинга в библиотеке переросло в вечеринку "шуметь можно!" - с диджеем и живой музыкой. На праздник пришли полторы сотни человек.

- Неожиданно для нас основная масса гостей оказалась людьми высокоинтеллектуальными и небедными - парковка около библиотеки была сплошь уставлена "Лексусами". Рядом с нами расположен так называемый "квартал миллионеров", и нам очень радостно, что эта аудитория заинтересовалась нашим библиотечным центром, - поделилась с "РГ" директор учреждения Оксана Галактионова.

Идея со сбором пластинок ей нравится: это способ привлечь в библиотеку новых читателей и разнообразить библиотечное пространство.

- В обществе до сих пор сильны стереотипы, что библиотека - это место, где нельзя шуметь, где работают старушки с халой на голове. Мы же, напротив, стремимся превратить библиотеку в некий социокультурный центр, где можно не только читать, но и проводить время с детьми, чему-то учиться, узнавать что-то новое, - продолжает Оксана Галактионова. - И, знаете, винил-кроссинг уже помог привлечь к нам читателей: многие оформили читательские билеты уже на вечеринке, и, я думаю, это только начало.

Уже в первые дни старта винил-кроссинга в библиотеку стали приносить пластинки. В основном советскую эстраду, авторскую песню, реже заграничный рок, джаз.

- Мы выделили семь жанров: зарубежная эстрада, советская эстрада, авторская музыка (самые популярные, их больше всего несут), рок-н-ролл, джаз, классика и "что-то с чем-то" - туда мы распределили музыку, которую не смогли отнести к конкретному жанру, - рассказывает Лев Сумин.

62-летняя Людмила поучаствовала в винил-кроссинге из практических соображений: дома они с мужем делают ремонт и избавляются от ненужных вещей.

- В молодости мы покупали много пластинок, слушали их. Мне очень нравился Джо Дассен, Алла Пугачева, Вахтанг Кикабидзе, София Ротару. С возрастом интересы поменялись - уже лет 30 музыку мы не слушаем, да и проигрывателя нет. Но к ненужным вещам все-таки нужно относиться надлежаще, поэтому я отнесла пластинки не на помойку, а в библиотеку - возможно, кому-то они пригодятся.

Тимофею всего 22, он студент-культуролог, музыкант и меломан:

- Винил сейчас в моде, а я увлечен пластинками с детства. Знаком, наверное, со всеми продавцами винила в городе. Цены, правда, кусаются. Продукция фирмы "Мелодия", конечно, дешевая, а что-то фирменное - американского, немецкого производства - может стоить несколько тысяч.

В библиотеку Тимофей относил пластинки уже несколько раз: советскую эстраду, детские сказки и даже записи стихов в исполнении Евгения Евтушенко, Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого. Себе взамен неизменно берет классику.

Полки с пластинками можно найти в библиотечном центре "Екатеринбург" на Мамина-Сибиряка, 153, с понедельника по пятницу с 11:00 до 19:00.

Любители винила признают: качество звучания с пластинки уступает цифровой записи, однако именно за несовершенство его и ценят. Потертости и царапины любого аналогового носителя придают композиции некий шарм, новые штрихи. Две одинаковые пластинки, которые слушали разные люди на протяжении нескольких лет, будут звучать по-разному - меломаны в таких случаях говорят, что у пластинки появляется "душа". Некоторые даже разыскивают старинные проигрыватели для создания атмосферы.