Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.

Лучшее качество показала сухая смесь из Беларуси, но Знак Качества получить она не сможет, так как производится за рубежом.

Ни в одной их проверенных смесей эксперты не нашли ни превышений по показателям безопасности, ни ГМО. Не было в них и вредных микроорганизмов (например, сальмонеллы), дрожжей и плесени, антибиотиков и консервантов, ртути, свинца, мышьяка, меламина, кадмия. Все смеси оказались безопасными для малышей.

Но вскрылась другая проблема - недостоверность информации для покупателей о содержании в смесях витаминов и нутриентов.

Как отметила глава Роскачества Елена Саратцева, реальные концентрации витаминов и микроэлементов нередко отличаются от заявленных. Например, указывалось большее содержание витамина С или кальция, чем есть в продукте. И хотя большинство смесей укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания ребенка, неточная информация вводит родителей в заблуждение.

Говоря о пальмовом масле, специалисты Роскачества развеяли потребительские страхи насчет его присутствия в детском питании.

Как пояснила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова, основная незаменимая жирная кислота грудного женского молока - пальмитиновая, она содержится в плодах масличной пальмы и ее масле (которое примерно на 47 процентов состоит из нее).

Детские молочные смеси создаются максимально приближенными по составу к грудному молоку, и пальмовое масло оказывается их важным компонентом. А техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" содержит требования к сырью, которое используется в изготовлении детских молочных смесей.

Проверка на содержание витаминов и минералов выявила, что в продукции одной импортной торговой марки недостаточно магния и кальция. В смесях девяти брендов был дефицит витамина С.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества и там же узнать названия лучших молочных смесей.