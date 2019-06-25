Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Лучшее качество показала сухая смесь из Беларуси, но Знак Качества получить она не сможет, так как производится за рубежом.
Ни в одной их проверенных смесей эксперты не нашли ни превышений по показателям безопасности, ни ГМО. Не было в них и вредных микроорганизмов (например, сальмонеллы), дрожжей и плесени, антибиотиков и консервантов, ртути, свинца, мышьяка, меламина, кадмия. Все смеси оказались безопасными для малышей.
Но вскрылась другая проблема - недостоверность информации для покупателей о содержании в смесях витаминов и нутриентов.
Как отметила глава Роскачества Елена Саратцева, реальные концентрации витаминов и микроэлементов нередко отличаются от заявленных. Например, указывалось большее содержание витамина С или кальция, чем есть в продукте. И хотя большинство смесей укладывались в диапазон, необходимый для полноценного питания ребенка, неточная информация вводит родителей в заблуждение.
Говоря о пальмовом масле, специалисты Роскачества развеяли потребительские страхи насчет его присутствия в детском питании.
Как пояснила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова, основная незаменимая жирная кислота грудного женского молока - пальмитиновая, она содержится в плодах масличной пальмы и ее масле (которое примерно на 47 процентов состоит из нее).
Детские молочные смеси создаются максимально приближенными по составу к грудному молоку, и пальмовое масло оказывается их важным компонентом. А техрегламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" содержит требования к сырью, которое используется в изготовлении детских молочных смесей.
Проверка на содержание витаминов и минералов выявила, что в продукции одной импортной торговой марки недостаточно магния и кальция. В смесях девяти брендов был дефицит витамина С.
Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества и там же узнать названия лучших молочных смесей.