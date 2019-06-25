Россия подала заявку на участие в сессии ПАСЕ

Российская делегация после пятилетнего перерыва возвращается к полноценной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Россия подала заявку на участие в текущей сессии - теперь осталось дождаться подтверждения полномочий российских парламентариев в полном объеме. Об успехах на пути возвращения в организацию журналистам рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ассамблея в ночь на вторник приняла резолюцию, защищающую полномочия национальных делегаций. Согласно документу, основные права членов делегаций в парламентской структуре не подлежат никаким санкциям. Русофобски настроенным членам ПАСЕ не удалось остановить это решение.

- Вы знаете, что дебаты происходили на протяжении многих часов, и несмотря на то, что ортодоксальная часть ПАСЕ сделала все для того, чтобы блокировать принятие резолюции, эта резолюция принята, - подчеркнул глава нижней палаты. - Здравое большинство отстояло позицию.

Как только была принята резолюция, Россия подала заявку на участие, сообщил Володин.

Таким образом, первый день работы июньской сессии ПАСЕ демонстрирует ее готовность предпринимать меры по демократизации, защите прав делегаций, отметил он.

Итак, российская делегация приглашена к работе, ее основополагающие права уже защищены - право участия, право обсуждения и права голосования.

Следующий этап - 25 июня, когда в ПАСЕ начинается рассмотрение подтверждения полномочий делегаций. Условия российской стороны - полномочия должны быть подтверждены без каких-либо малейших изъятий. Только в этом случае можно будет говорить, что РФ вернулась к полноценном работе в ПАСЕ, подчеркнул Володин.

Председатель ГД предположил, что во время подтверждения полномочий делегации "те деструктивные силы, которые в меньшинстве, но присутствуют в ПАСЕ", попытаются сделать так, чтобы полномочия российской делегации не были всеобъемлющими. На сегодняшний момент неурегулированными остаются ряд вопросов - в том числе, оставят ли России право на участие в мониторинговых группах или в структурах ПАСЕ.

Позже стало известно, что полномочия российской делегации в ПАСЕ действительно были оспорены. Для этого было набрано нужное количество голосов - 30 членов ассамблеи из пяти стран.

По правилам ПАСЕ, теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. Делегация РФ сможет работать в зале в течение этих суток, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.