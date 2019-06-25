Российская делегация возвращается в ПАСЕ, не поступившись принципами

Хвост перестал вилять собакой - таков, пожалуй, главный итог ставшего историческим голосования Парламентской ассамблеи Совета Европы по резолюции, которая официально пригласила российских представителей для участия в июньской сессии организации. "Важно, что делегации, которые за этот документ голосовали, четко заявили, что права, которые возвращаются РФ, не могут быть оспорены", - прокомментировал принятое в Страсбурге решение министр иностранных дел Сергей Лавров. Участникам заседания понадобилось девять часов для изучения более 200 поправок, внесенных противниками Москвы к резолюции, чтобы с помощью процедурных вопросов помешать ее участию в сессии ПАСЕ. По каждой из этих поправок проводилось голосование - в итоге депутаты разошлись ближе к полуночи. Однако делегациям Украины и Британии не удалось подложить коллегам "свинью", замотав уточнениями суть принимаемого документа. Они потерпели серьезное поражение: в поддержку резолюции о возвращении полномочий России проголосовали 118 парламентариев против 62.

Тем не менее, русофобы в ПАСЕ предприняли последнюю попытку помешать работе российской делегации. Они воспользовались лазейкой, которая позволяет группе, состоящей из не менее чем 30 депутатов, оспорить полномочия коллег до окончательного вердикта по этому поводу специальной комиссии. Эти подковерные гримасы вызвали раздражение других делегаций, посчитавших вопрос в отношении России окончательно закрытым. "У нас есть необходимое большинство", - сухо прокомментировала очередную британо-украинскую выходку председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье. Осознав тщетность попыток выкрутить руки европейским парламентариям, представители Киева демонстративно покинули заседание. Они позвали на выход и тех, кто с ними был солидарен. Но таковых, по наблюдению членов российской делегации, не нашлось. Украинцы выходили из сессионного зала в гордом одиночестве.

Произошедшие в Страсбурге события французская газета "Монд" назвала "маленькой дипломатической революцией". Значительная часть представителей европейской части ПАСЕ сумели объединиться против "смутьянов" из покидающей Евросоюз Великобритании и становящейся обузой для Евросоюза Украины. Причем во главе перемен оказались координировавшие свои действия Франция и Германия - два крупнейших плательщика взносов в бюджет ПАСЕ (38 миллионов евро и 35 миллионов евро соответственно. - Ред.). Для сравнения - взнос Киева на нужды организации составляет примерно 400 тысяч евро.

Произошедшие в ПАСЕ события французская "Монд" назвала "маленькой дипломатической революцией"

Голосование по "российской" резолюции продемонстрировало способность большинства государств Старого Света отстаивать общеевропейские интересы и действовать эффективно против тех, кто создает в Европе разделительные линии. Как объяснила "Монд" французский дипломат Амели де Моншален, "цель принятой резолюции заключалась в том, чтобы Совет Европы, самая большая многонациональная организация Европы, мог снова работать в полную силу, не становясь жертвой геополитических споров". Иными словами, немецкие и французские делегации выступили за то, чтобы Совет Европы не подменял Совет безопасности ООН и не ставил перед собой не свойственную ему задачу - разрешить конфликт на Украине. В то время, как Киев и поддержавшие его делегации, напротив, в последние годы целенаправленно использовали площадку ПАСЕ для реализации сугубо национальных, преимущественно антироссийских задач.

Серьезным аргументом, повлиявшим на голосование в пользу российского членства в ассамблее, стало понимание европейских делегаций, что выход Москвы из Совета Европы, которого настойчиво добивались противники нашей страны, приведет к запрету для россиян обращаться в европейский суд по правам человека. А таких негативных для правозащитной деятельности последствий в Старом свете многие хотели бы избежать.

Среди отвергнутых большинством участников ПАСЕ поправок был также запрет на направление для участия в мероприятиях организации делегатов, находящихся под санкциями Совета Европы, ПАСЕ, Евросоюза, США, Канады и ООН. Причем против этой инициативы проголосовали примерно в три раза больше делегатов, чем в ее поддержку.

Европейские СМИ увидели в резолюции о возвращении полномочий российской делегации, возможно, впервые возникший широкий фронт, состоящий из государств, не довольных тем, что Украина навязывает им свою национальную повестку. Изоляция Киева, чью позицию в ПАСЕ поддержали лишь несколько государств Восточной Европы, стала реальностью. Желание делегаций Украины, Британии и прибалтийских государств после драки вновь помахать кулаками, оспорив принятые большинством в ПАСЕ решения, вряд ли возымеет успех. Российская делегация уже выдвинула Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ, и голосование по его кандидатуре должно состояться во вторник вечером.

Но главное, парламентская ассамблея благодаря принципиальной и вместе с тем сдержанной позиции России в дальнейшем не превратится в площадку для геополитических разборок. Внесенные в регламент организации поправки теперь запрещают приостанавливать право членов ПАСЕ голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах. Когда украинская делегация заявляет, что не хочет сидеть в одном зале с российскими делегатами - это ее личное дело. Интересы единой Европы в ПАСЕ не будут в дальнейшем страдать из-за нездоровых амбиций представителей Незалежной и других русофобски настроенных политиков.

Выиграет от возвращения полномочий российской делегации и сама ассамблея - Москва, как обещала, ликвидирует образовавшуюся задолженность по взносам (более 30 миллионов евро. - Ред.), что позволит международной организации перестать экономить на всем - от переводчиков до бумаги. И даст, наконец, возможность хозяйственным службам почистить в здании ПАСЕ ковры.