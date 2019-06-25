26 июня в Обнинске, на первой в мире АЭС, которая пущена 65 лет назад, отработала без малого полвека и теперь признана памятником науки и техники, соберутся профессионалы в разных областях: физики-теоретики, материаловеды, конструкторы, строители, инженеры-эксплуатационники и ученые-экпериментаторы. А вместе с ними - экономисты, управленцы, маркетологи, юристы...

Уже этим летом первый в мире плавучий энергоблок "Академик Ломоносов" должен отправиться по Севморпути из Мурманска в Певек. Фото: Пресс-служба "Росатомфлот"

Первенец атомной энергетики реактор АМ - "атом мирный" или "атом морской", трактуют по-разному - потребовал консолидации больших интеллектуальных ресурсов. И это стало родовым отличием, залогом и условием развития всей атомной отрасли. Того, что поначалу называлось Первым главным управлением, потом долго шифровалось как Министерство среднего машиностроения, и только на рубеже 80-90-х прошлого века открыло настоящее лицо и масштабы сделанного.

- "Росатом - корпорация знаний" - не просто рекламный слоган или модная декларация, - не устают повторять в штабе атомщиков на Большой Ордынке. - Это способ выживания в жесткой конкуренции на внутреннем и международных рынках.

За примерами далеко ходить не надо. Нынешний год, помимо негромкого юбилея Обнинской АЭС, уже отметился и будет отмечен еще несколькими знаковыми событиями на стороне мирного атома (про атом военный - разговор особый, и не в этот день).

В январе 2019 года в Димитровграде (это Ульяновская область) на территории Государственного научного центра НИИАР проведена первая контрольная сборка Многоцелевого быстрого исследовательского реактора, в котором используются и будут отрабатываться глубже технологии на так называемых быстрых нейтронах. МБИР станет самой мощной исследовательской установкой такого рода изо всех, что где-либо работают, строятся или проектируются.

А интерес к теме "быстрых реакторов" проявляют и на западе, и на востоке. Пакетное соглашение, которое "Росатом" заключил с китайскими партнерами в июне 2018 года, предусматривает среди прочего поставки оборудования для реактора CFR-600. В самой России подобные реакторы, причем не исследовательские и демонстрационные, а уже энергетические, стабильно выдают киловатты в энергосистему страны с площадки Белоярской АЭС на Урале. Старший из них - БН-600 - безаварийно работает с 1980 года. В 2015-м там же пущен в эксплуатацию более мощный энергоблок - БН-800.

Миссия Всемирной ассоциации операторов атомных станций, проведенная в этом месяце, подтвердила высокий уровень культуры безопасности на Белоярской АЭС. Международная команда экспертов провела наблюдения за работой операторов реакторного отделения, отследила регламентные переключения и провела исследования в фокус-группах - с непосредственными исполнителями, начальниками основных цехов и отделов. По словам руководителя миссии Конрада Дюбэ, такие наблюдения проведены практически на всех российских АЭС, что говорит об открытости "Росэнергоатома" и желании улучшить свою производственную деятельность.

- Любая оценка станции со стороны международных экспертов помогает нам "вырасти", развивать наши компетенции, - заметил в ответ директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

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Добавим: самый первый энергоблок на "Белоярке" - АМБ-100 на тепловых ("медленных") нейтронах - был пущен в 1964 году, через десять лет после Обнинской АЭС. Как и следующий за ним АМБ-200, он свое отработал и уже выведен из эксплуатации. А третий по времени пуска БН-600 - уже на быстрых нейтронах - продолжает исправно служить и за пределами изначально заложенных в проекте сроков. Сейчас, после плановой модернизации в 2010 году, он имеет лицензию Ростехнадзора до 2020 года с перспективой продления еще на пять лет.

Реакторы-долгожители при всем уважении к их создателям не отменяют и не могут отменить ввода замещающих мощностей на действующих АЭС и строительства объектов атомной генерации на новых площадках. И тут динамика последних лет тоже показательная.

Вслед за пуском в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2 на той же станции 1 мая 2019 года состоялся энергетический пуск блока N2 с инновационным реактором ВВЭР-1200. Ранее к энергосистеме подключено два новых энергоблока на Ленинградской и Ростовской АЭС. В результате по общему объему генерации концерн "Росэнергоатом", эксплуатирующий сейчас 35 реакторов на 10 атомных станциях России, установил новый годовой рекорд - 204,3 млрд кВт/ч. Эта цифра уже сопоставима с тем, что вырабатывали все атомные станции Советского Союза, включая пять АЭС Украины, по одной в Армении и Литве. Максимальной выработка была в 1989 году - 212,58 млрд кВт/ч.

Доля атомной генерации в общем энергобалансе России в последние пять лет стабильно растёт: с 15-16 процентов поднялась до 19,25, а в европейской части страны достигла 42 процентов.

В 2018 году началось строительство первого блока Курской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-ТОИ. Приставка ТОИ означает: типовой оптимизированный информатизированный. В этом году завершено бетонирование фундаментной плиты под здание реактора на втором энергоблоке. Организация европейских энергопроизводителей выдала заключение, что ВВЭР-ТОИ соответствует "Требованиям европейских эксплуатирующих организаций" (European Utility Requirement, EUR). А сам этот проект по замыслу разработчиков призван обеспечить конкурентоспособность российских технологий на международном рынке. И ориентирован на серийное сооружение АЭС с такими энергоблоками в нашей стране и за рубежом.

Сейчас в России одновременно строятся четыре энергоблока и плавучая атомная теплоэлектростанция. В портфеле зарубежных заказов их 36 - на разных стадиях строительства, проектирования, предпроектных согласований.

А если оглянуться на минувшее десятилетие, статистика такова. Подключены или вот-вот будут подключены к сети 15 реакторов российской разработки: девять в самой России, включая ПАТЭС "Академик Ломоносов", и шесть реакторов за рубежом.

Справедливости ради надо сказать, что еще более динамично развивается атомная энергетика в Китае - за тот же период 35 энергоблоков! Новым толчком станет подписанный 5 июня в Москве генеральный контракт на сооружение двух энергоблоков с российскими реакторами ВВЭР-1200 на АЭС "Сюйдапу" - новой для нас площадке двухстороннего сотрудничества в атомной сфере.

Напомним, что ранее, в марте 2019 года, был подписан генеральный контракт на сооружение энергоблоков N7 и N8 с реакторами ВВЭР-1200 на Тяньваньской АЭС, где четыре таких объекта уже построены и стабильно работают.

-С учетом ранее подписанного контракта по Тяньваньской АЭС нам предстоит вместе с китайскими партнерами возвести до 2028 года четыре новейших энергоблока поколения "3+", - обозначил задачи на восточном направлении генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Подготовка этих контрактов велась в соответствии со стратегическим пакетом соглашений, который был подписан 8 июня 2018 года в ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Китай. В нем определены и зафиксированы основные направления развития сотрудничества между Россией и Китаем в сфере атомной энергетики на ближайшие десятилетия.

Взгляд из России

Владимир Малахов, Институт энергетических исследований РАН:

- Атомная энергетика неизбежно будет развиваться - глобально без нее нам никуда не деться. В той же Франции прекрасно понимают, что их экономика без атомной энергетики существовать не сможет. Ещё большой вопрос, насколько сможет не атомная, традиционная энергетика субсидировать цены для развития ветровой и солнечной генерации. А если убрать такое субсидирование, цены будут ещё более высокими для промышленности. Атомная энергетика демпфирует это стремление цен к росту. В той же Франции и Великобритании даже "зелёные" не выступают против развития атомной энергетики.

В Германии антиатомные настроения носят исключительно конъюнктурный характер. Хотя и там должны понимать, что без атомной генерации не добиться существенного снижения выбросов СО2. Все остальные источники будут довольно грязными и не помогут в борьбе за сохранение климата.

Во всех развитых странах, даже если они импортируют электроэнергию, существенная доля потребностей обеспечивается за счёт атомной энергетики, поскольку электроэнергией от других нетрадиционных источников - такой же дешёвой и надёжной - заместить мирный атом невозможно.

Взгляд из Европы

Янош Шули, министр, ответственный за расширение АЭС "Пакш" (Венгрия):

- С точки зрения долгосрочной конкурентоспособности венгерской экономики крайне важно, чтобы наши предприятия и население были обеспечены дешевой отечественной электроэнергией. Проект АЭС "Пакш-2" имеет ключевое значение не только с точки зрения достижения целей по защите климата, но и для сокращения зависимости от импорта.

Согласно последнему докладу по энергетике и регулированию энергетической инфраструктуры (МЕКН), Венгрия занимает второе место по ценовой доступности электроэнергии среди всех стран ЕС после Болгарии. Чтобы сохранить эту важную позицию, необходимо удержать долю атомной энергии в энергетической корзине в долгосрочной перспективе. Вот почему важны для нас новые энергоблоки на АЭС "Пакш".

Иштван Ленкеи, генеральный директор "АЭС Пакш-2" (Венгрия):

- Наша компания как заказчик заинтересована в том, чтобы работы по проекту были выполнены качественно, поэтому мы тесно сотрудничаем с генеральным подрядчиком - российской Инжиниринговой компанией "АСЭ". Сооружение объектов строительно-монтажной базы осуществляется параллельно с подготовкой технической документации объемом 300 тысяч страниц, которая необходима для подтверждения максимального соответствия новых энергоблоков самым строгим международным, венгерским и европейским требованиям безопасности.

Джастин Дарджин, эксперт по глобальной энергетике Оксфордского университета (Великобритания):

- Россия является надежным партнером для стран-новичков атомной отрасли, к числу которых относится Турция с проектом АЭС "Аккую". Особую ценность имеет многолетний опыт российских атомщиков в реализации крупных инфраструктурных проектов в развивающихся странах, а также понимание местной политической и экономической коньюнктуры.