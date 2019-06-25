СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
II
европейские игры
21-30
июня 2019
Спорт
25.06.2019 19:05
Текст: Илья Зубко (Минск)

Российские дзюдоисты выиграли командный турнир Европейских игр

Соревнования дзюдоистов, проходившие на Европейских играх в Минске в ранге чемпионата Европы, завершились драматичной победой сборной России в смешанном командном турнире. В финале была повержена Португалия - 4:3.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

В двух первых раундах наши дзюдоисты проблем не испытали. Турция и Сербия проиграли с одинаковым счетом 4:0. В полуфинале россиян ждали хозяева Европейских игр - белорусы. Здесь уже было тяжелее, но тоже все закончилось благополучно, пусть и понадобилось все шесть схваток - 4:2.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Ну а в финале, где сборная России встретилась с Португалией, разыгралась настоящая драма. Три схватки подряд завершились в пользу португальцев. Это означало, что права на ошибку больше нет - любая осечка приводила к поражению. Инал Тасоев одержал трудовую победу над Жорже Фонсекой, затем Дарья Межецкая мгновенно сокрушила Тельму Монтейро. Ну а шестой по счету схватке Муса Могушков "задушил" Жорже Фернандеса - 3:3. Решать судьбу золота жребий определил самым уставшим - Могушкову и Фернандесу пришлось без передышки вернуться на ковер. И Муса во второй раз подряд доказал свое превосходство. Командная победа - за Россией, которая ранее показала наилучший результат и в индивидуальных видах программы дзюдоистов.