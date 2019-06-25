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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Саммит G20 должен содействовать развитию мировой экономики

В четверг, 27 июня, председатель КНР Си Цзиньпин прибудет в Японию, где в г. Осака примет участие в 14-м саммите лидеров "Большой двадцатки" (G20), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Сам саммит пройдет в 28-29 июня.
Участникам G20 необходимо преодолеть разногласия и наладить эффективной сотрудничество. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Участникам G20 необходимо преодолеть разногласия и наладить эффективной сотрудничество. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Участникам G20 необходимо преодолеть разногласия и наладить эффективной сотрудничество. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Председатель КНР уже в 7-й раз принимает участие или же председательствует на саммите "G20". На предыдущих саммитах китайский лидер продвигал различные идеи Китая по улучшению глобального экономического управления, привносил китайскую мудрость и демонстрировал непрерывное внимание КНР к участию в сотрудничестве на платформе G20 и его ответственность и желание брать в решении глобальных вопросов на себя большую ответственность, в качестве крупной мировой державы.

Саммит G20 появился в нелегкие времена. В 2008 году финансовый кризис, зародившийся в США, охватил весь мир. Чтобы не допустить превращения кризиса в глобальную экономическую депрессию и катастрофу, лидеры "Большой двадцатки" впервые собрались в Вашингтоне, где обсудили различные вопросы, касающиеся мер противостояния вызовам и проблемам. В этом процессе заметную важную роль сыграли развивающиеся страны и зарождающиеся экономические субъекты. В результате страны-члены задействовали меры монетарного стимулирования, бюджетной экспансии и контролируемого реформирования, что позволило эффективно сдержать кризис и сохранить доверие и уверенность в региональных и глобальном рынках.

За минувшие 10 лет саммит "Большой двадцатки" постепенно превратился из "механизма противостояния кризису" в "механизм долгосрочного управления" мировой экономикой, он стал одной из важных многосторонних площадок, действующей в международной экономической сфере и приносящей реальные прагматичные результаты. Однако с ростом настроений и укрепления идей унилатерализма, протекционизма и антиглобализации, и, в особенности, с эскалацией торговых трений, постоянно провоцируемых США в одностороннем порядке, члены G20 в той или иной мере подвергаются негативному воздействию, что ведет к серьезной озабоченности и желанию поиска надежного решения проблем. Поэтому перед участниками грядущего саммита G20 в Осаке стоят крайне сложные и серьезные вызовы.

Ключевые международные организации и учреждения уже снизили свои ожидания и прогнозы в отношении глобального роста. Эксперты Международного валютного фонда уверены, что рост мировой торговли может замедлиться до самого низкого уровня за всю историю существования финансового кризиса. Причина тому - эскалация торговых трений и длительная невозможность достижения Китаем и США консенсуса.

Перед лицом неопределенностей и кризиса, смогут ли государства-члены "Группы двадцати" продемонстрировать миру решительность и смелость, необходимые для преодоления имеющихся и новых возникающих трудностей? Весь мир ожидает ответа на этот важный вопрос.

Выдвинутый Китаем целый ряд концепций и инициатив сыграл важную роль в нивелировании, частичной и даже полной ликвидации целого ряда финансовых угроз и в преодолении кризиса в целом. На саммите "Группы двадцати", прошедшем в 2016 году в городе Ханчжоу, Китай представил комплекс идей и инициатив для обеспечения устойчивого развития мировой экономики. В частности, представители китайского правительства и эксперты призвали усилить координацию макроэкономической политики, сформировать систему мировой экономики открытого типа, содействовать инклюзивному развитию и устойчивому росту, что в полной мере продемонстрировало ответственность Китая, как великой державы, в отношении проблем региональной и глобальной финансовой безопасности. Такие идеи получили одобрение со стороны широкой мировой общественности. Все последние годы Китай неизменно стремится к практической реализации своих инициатив, стал стабилизатором и основной движущей силой развития глобальной экономики.

На деле, выдвинутые Китаем идеи и инициативы продемонстрировали общее стремление всех стран к совместному развитию и прогрессу. Как неизбежный результат развития рыночной экономики и технологического прогресса, глобализацию экономики невозможно остановить. Однако эскалация торговых трений неизбежно окажет негативное влияние на перспективы мировой экономики.

На фоне растущих глобальных рисков и неопределенностей мир ожидает, что "Группа двадцати" грамотно задействует свои силы и направит их на реальные действия, а не на теоретические изыскания. В связи с этим, стороны должны скоординировать свои позиции, надлежащим образом урегулировать разногласия, наладить прагматичное и эффективное сотрудничество - все это поможет каждой стране G20 и всем странам мира внести свой собственный вклад в обеспечение стабильности и дальнейшее развитие мировой экономики.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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