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25.06.2019 20:12
Рубрика: Общество

Самостоятельные туристы отказываются от поездок в Грузию

Текст: Евгений Гайва
Более трети туристов (34 процента), опрошенных порталом для бронирования Ostrovok.ru, заявили о намерении отказаться от поездки в Грузию после прекращения прямого авиасообщения с этой страной, сообщили в пресс-службе компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Четверть опрошенных считают, что ситуация преувеличена средствами массовой информации, и не собираются менять свои планы на отдых в Грузии (24 процента). При этом те, кто уже оплатили гостиницы, оказались в меньшинстве - 2 процента. Они будут вынуждены поехать на отдых, так как боятся потерять деньги, а 5 процентов намерены отменить бронь в отеле.

Фото: EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Остальные так или иначе намерены искать окольные пути в Грузию. Полететь с пересадкой собираются 18 процентов опрошенных туристов, а ехать на поезде или на автомобиле - 17 процентов респондентов. В опросе приняли участие более 1 200 россиян.

Спрос на отели в Грузии высок у туристов, приобретающих пакетные туры. Грузия входит в топ-15 направлений по количеству бронирований на лето 2019 года, отмечают представители компании. Но туда едут, в основном, самостоятельные туристы, и популярностью у этой категории путешественников страна не пользуется. В рейтинге их предпочтений Грузия не попадает даже в топ-30, занимая лишь 32-ю строчку.

По словам CEO Ostrovok.ru Феликса Шпильмана, пока количество отмененных бронирований в Грузии сохраняется в пределах обычных для этого сезона показателей - на уровне около 10 процентов. Но если ситуация не разрешится, туристы будут отдавать предпочтение направлениям, где таких сложностей нет. Подобная тенденция наблюдалась в период запрета на полеты в Турцию и Египет. Так что в долгосрочной перспективе возможен спад количества бронирований, отметил он.

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