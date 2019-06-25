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25.06.2019 10:24
Рубрика: Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка теперь могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно.

Фото: Pixabay
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За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3 процента от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона, уточняется в официальном сообщении Сбербанка.

Сервисом переводов с кредитных карт на первом этапе можно будет пользоваться в веб-версии Сбербанк Онлайн. В мобильном приложении банка такая услуга появится позднее, обещают в кредитной организации.

Тем временем, рост выдачи кредитных карт в России практически прекратился, отмечали специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае банки выдали клиентам 913,9 тысячи карт. Этот результат лишь на 0,5 процента превышал показатели аналогичного периода 2018 года. По сравнению с апрелем 2019 года в мае выдача кредитных карт сократилась на 14,6 процента.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы Сбербанк
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