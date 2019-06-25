Сельскую надбавку получат еще 30 тысяч пенсионеров

Правительство расширило список работ, производств, профессий, специальностей, в соответствии с которым сельские пенсионеры получают 25-процентную надбавку к пенсии. Постановление правительства принято сегодня, и благодаря ему прибавку получат дополнительно 30 тысяччеловек. Причем выплаты им пересчитают с 1 января 2019 года.

О том, что многие селяне не смогли получить обещанную надбавку, "Российская газета" рассказала в статье "Спустились на землю" ("РГ - Неделя" от 30 марта 2019 года). О проблеме сообщили нам наши читатели в своих письмах. Многие их них оказались в парадоксальной ситуации: даже если человек отработал на сельхозработах положенные для надбавки 30 лет, но записи в его трудовой книжке отличались от формулировок в постановлении правительства, в надбавке ему отказывали. Но главное, некоторые виды работ, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, в первоначальном перечне вообще отсутствовали.

И вот - хорошая новость. Перечень расширен. Благодаря этому, отметил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, 25-процентную надбавку к пенсии получат дополнительно 30 тысяч человек. Сейчас эти 1,3 тысячи рублей получают почти 923 тысяч селян.

Новая редакция Списка включает в себя некоторые специальности и работы, которые раньше в него не входили. Это, например, рабочие всех наименований, индивидуальные предприниматели, работники, ремонтировавшие сельхозтехнику и оборудование, заведующие складами, охранники. Главное - чтобы их работа была тесно связана с сельскохозпроизводством.

"Список скорректирован с учетом сложившейся за полгода правоприменительной практики и обращений граждан, - пояснил Максим Топилин. - С целью соблюдения пенсионных прав граждан новые нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года".