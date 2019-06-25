Сергей Безруков отказался от роли президента

45-летний советский, российский актер, режиссер и продюсер Сергей Безруков, человек с миллионом лиц, мастерству перевоплощения которого подвластны абсолютное любые образы, вплоть до женских, сделал неожиданное заявление. Из которого следует, что как минимум одну высоту Сергей Витальевич сознательно и добровольно штурмовать отказывается. А именно - роль президента.

Как народный артист Российской Федерации заметил в интервью "Известиям", ему не хотелось бы идти по стопам коллеги - нынешнего президента Украины. У которая "такая возможность появилась, и он ей прекрасно воспользовался".

"Увольте, роль президента мне не нужна", - категорически заявил Безруков. Пояснив, что "не стоит кого-то копировать, и уж тем более повторять чью-то судьбу".

"Каждый должен заниматься своим делом и быть в нем компетентным. Я очень хорошо разбираюсь в театре", - заверил Сергей.

Ранее сообщалось, что Саша Белый из "Бригады", агент национальной безопасности Лёха Николаев и Городецкий из "Дозоров" могут встретиться в одном фильме. Авторы которого сообщили, что постараются привлечь к проекту оригинальных исполнителей этих ролей - Безрукова, Пореченкова и Хабенского соответственно.