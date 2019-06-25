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25.06.2019 16:01
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Система "Бэйдоу" пополнилась новым спутником

25 июня в 02:09 по пекинскому времени с космодрома "Сичан" (пров. Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" запущен в космос очередной навигационный спутник системы "Бэйдоу", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Запуск очередного спутника повысит точность навигации системы "Бэйдоу". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Запуск очередного спутника повысит точность навигации системы "Бэйдоу". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Запуск очередного спутника повысит точность навигации системы "Бэйдоу". Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Это 46-й спутник навигационной системы "Бэйдоу" и 21-й резервный спутник в рамках китайского проекта "Бэйдоу-3", который будет выведен на наклонную геосинхронную орбиту.

Сейчас на среднюю околоземную орбиту было выведено 18 спутников системы "Бэйдоу-3", один - на геостационарную орбиту и два на наклонную геосинхронную орбиту.

После завершения орбитальных испытаний новый спутник будет работать с уже действующей группировкой спутников, его запуск призван расширить охват и повысить точность навигации системы.

Новый спутник и ракета-носитель были разработаны Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники, которые входят в Китайское объединение космических технологий.

Сегодняшний запуск ракет-носителей "Чанчжэн" стал 307-м по счету.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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