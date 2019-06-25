Система "Бэйдоу" пополнилась новым спутником

25 июня в 02:09 по пекинскому времени с космодрома "Сичан" (пров. Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" запущен в космос очередной навигационный спутник системы "Бэйдоу", сообщает информслужба мобильного приложения " Россия-Китай: главное ".

Это 46-й спутник навигационной системы "Бэйдоу" и 21-й резервный спутник в рамках китайского проекта "Бэйдоу-3", который будет выведен на наклонную геосинхронную орбиту.

Сейчас на среднюю околоземную орбиту было выведено 18 спутников системы "Бэйдоу-3", один - на геостационарную орбиту и два на наклонную геосинхронную орбиту.

После завершения орбитальных испытаний новый спутник будет работать с уже действующей группировкой спутников, его запуск призван расширить охват и повысить точность навигации системы.

Новый спутник и ракета-носитель были разработаны Китайским исследовательским институтом космических технологий и Китайским исследовательским институтом ракетной техники, которые входят в Китайское объединение космических технологий.

Сегодняшний запуск ракет-носителей "Чанчжэн" стал 307-м по счету.