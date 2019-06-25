СМИ: Россия и Япония пока не могут преодолеть территориальные разногласия

Россия и Япония по-прежнему далеки от заключения мирного договора и урегулирования территориального вопроса. По итогам встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на полях "двадцатки" в Осаке не будет сделано совместное заявление, сообщает агентство Киодо со ссылкой на японские дипломатические источники.

Причиной стало отсутствие прогресса в переговорах сторон по территориальному вопросу.

Накануне в Москве прошли консультации на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств с участием Игоря Моргулова и его японского коллеги Такэо Мори, однако стороны, очевидно, в принципиальном плане не смогли продвинуться в обсуждении стоящих на повестке дня вопросов.

"Были обсуждены состояние и перспективы развития российско-японских отношений с акцентом на подготовку предстоящих контактов на высшем политическом уровне. Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров двух стран о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится на официальном сайте МИД России.

Японские журналисты подчеркивают, что Токио и Москва в настоящий момент не смогут выйти на соглашение о запуске СХД на южных Курилах. Причиной являются трудности с созданием специальных юридических рамок осуществления деятельности, которые не ущемляли бы интересы каждой из сторон.

Кроме того, японские власти не готовы пойти на взаимную отмену краткосрочных виз для жителей Сахалинской области и северного японского губернаторства Хоккайдо. Соответствующую инициативу выдвигала Москва.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия не собирается передавать Японии южные Курильские острова.

"Таких планов у нас нет", - заявил российский лидер в эфире телеканала "Россия-1".

Глава РФ также поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи с премьером Японии Синдзо Абэ.

"Чего я жду от этой встречи - продолжения диалога. Я уверен, что Синдзо так же, как и мы все, хочет полной нормализации и заключения мирного договора", - сказал Владимир Путин во время пресс-подхода после окончания "Прямой линии".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня подтвердил проведение переговоров между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ на G20 в Осаке.

"Планируются контакты Путина и Абэ, планируется подписание ряда документов", - указал он.

При этом Дмитрий Песков решил сохранить интригу и не стал уточнять, к каким соглашениям придут Россия и Япония по итогам встречи первых лиц.