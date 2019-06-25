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25.06.2019 19:24
Рубрика: Общество

Генеральная уборка

Со дна Волги поднимут несколько сот затопленных судов
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Доступ туристов к озеру Байкал может быть ограничен, а со дна Волги в ближайшие годы планируется поднять сотни затонувших судов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом сказал спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе Всероссийского водного конгресса, который проходит в Москве.

Фото: Photoxpress
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Он напомнил, что в России начал реализовываться федеральный проект по оздоровлению Волги, и в его рамках будет не только сокращаться объем грязных стоков в реку и очищаться ее вода, но и впервые за последние несколько десятков лет из реки будут подниматься и утилизироваться сотни брошенных и затопленных судов, которыми забита дельта Волги.

Как уточнил руководитель Росморречфлота Юрий Цветков, всего в Волге затоплено 539 судов, которые подлежат объему и утилизации. Но решить эту задачу не так просто, поскольку по законодательству нужно отыскать владельцев этих судов и передать им их после подъема.

Сергей Иванов коснулся загрязнения Байкала - сейчас основную угрозу для озера представляют туристы. "Байкал вызывает все большее беспокойство, несмотря на то, что промышленных сбросов на сегодня в него практически нет. Строятся очистные сооружения в Улан-Удэ, а бытовые отходы растут неимоверными темпами", - сказал Иванов. Отдыхать на берег Байкала приезжают миллионы туристов, среди них много "диких", кроме того, на Байкале каждый год строятся гостиницы, но почему-то все они без очистных сооружений, тонны мусора валяются на берегу.

Горы мусора по берегам Байкала могут заставить власти ограничить приток туристов к озеру

"Волонтеры из года в год убирают мусор, но это похоже на сизифов труд, тут же появляется новый. И возникает мысль, что рано или поздно нам придется искусственно ограничить приток туристов, - допускает Иванов. - Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать с людским потоком. Мы же в другие особо охраняемые природные территории не пускаем людей бесконтрольно, наверное, то же самое надо делать с туристическим потоком на Байкале".

Фото: Олеся Курпяева
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По словам Юрия Цветкова, сейчас заканчивается строительство уникального судна, которое будет круглогодично заниматься сбором мусора на озере.

Также спецпредставитель президента рассказал, что на внедрение наилучших доступных технологий для сохранения окружающей среды будет совокупно потрачено 2,4 триллиона рублей.

"Начиная с этого года все крупнейшие загрязнители окружающей среды приступают к своей экологической модернизации, которая будет включать в себя строительство и реконструкцию очистных сооружений. Никогда еще государство не выделяло столько денег на решение проблем водопользования", - сказал Иванов.

Общество Экология Экология Байкала
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