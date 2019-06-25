Спасатели смогут оказывать помощь оперативнее

Новый закон уточняет алгоритмы действий на различных уровнях власти, что позволит спасателям быстрее приходить на помощь тем, кто попал в беду, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. При этом на каждом уровне создаются органы управления этой системы.

Согласно проекту, правительственной комиссией должен руководить глава МЧС, комиссии в регионах возглавят руководители этих субъектов РФ, а в муниципальных образованиях - главы местных администраций.

Как отметил Пискарев, власти на местах "теперь смогут оперативно оказывать материальную помощь людям, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и потерявшим всё свое имущество".

- В тех случаях, когда речь идет о спасении людей и все решают часы и минуты, важна слаженность действий и быстрота реакции всех ответственных лиц и служб, - подчеркнул он.