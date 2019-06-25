Специалисты получат гражданство РФ спустя год работы

Документ принят во исполнение поручения главы государства. Правительство рассчитывает благодаря нововведению привлечь в Россию специалистов, востребованных российской экономикой.

Напомним, что существует перечень профессий квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. Благодаря новому закону порядок еще более упростится. Вместо трех лет нужно будет отработать год.

- Среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности - это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие, - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Это математики и инженеры, в том числе, инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации.

По его словам, в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным.

Нововведения, считает Володин, откроют перед иностранными специалистами возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологий.

Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.