Специалисты получат гражданство РФ спустя год работы

Новости

В Краснодаре угонщика нашли по забытому в машине телефону 14:30
Курьеры "Почты России" начали принимать оплату картами 14:29
Трамп потребовал оплату за защиту танкеров в Ормузском проливе 14:26
Жертвоприношения по звездам: На Урале нашли древнее место обрядов 14:24
Лукашенко и Путин обсудили по телефону двустороннюю повестку дня 14:20
В Крыму бригады "скорой" защитят шокерами и тревожными кнопками 14:15
В Петербурге заменят 10 тысяч светильников 14:10
Эрдоган обозначил сроки получения российских комплексов С-400 14:08
Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве 14:08
В Петербурге на полицейского напала бойцовая собака 14:07
BMW показала новинку, которую никогда не выпустит 14:06
Мэром Липецка избрана Евгения Уваркина 14:00
В московском метро пассажир спрыгнул с поезда в тоннель 13:49
Минстрой изменит 12 сводов правил для создания комфортного жилья 13:32
Московский академический экономический форум подвел итоги 13:31
В июне столичный регион побил рекорд по энергопотреблению 13:29
В Петербурге отметили 100-летие Московского района 13:28
В соборе Архангельска установят лифты 13:26
В Сочи мужчина упал с четырехметровой стены в реку 13:23
На Кубани банда "черных банкиров" обналичила 3,9 млрд рублей 13:19
Видео: демонстранты в Гонконге мгновенно освободили проезд "скорой" 13:10
Петербургского таксиста задержали по подозрению в изнасиловании 13:04
Андрей Кириленко: Золотые медали в стритболе добыты на характере 12:52
Роспотребнадзор маркирует воду по принципу "светофор" 12:48
В России начнут маркировать блузки и белье 12:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 13:56
Рубрика: Власть

Специалисты получат гражданство РФ спустя год работы

Текст: Татьяна Замахина
Квалифицированные иностранные специалисты смогут получить гражданство РФ уже через год работы вместо нынешних трех. Закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ принят во исполнение поручения главы государства. Правительство рассчитывает благодаря нововведению привлечь в Россию специалистов, востребованных российской экономикой.

Минтруд назвал профессии, по которым мигранты смогут работать без квот

Напомним, что существует перечень профессий квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. Благодаря новому закону порядок еще более упростится. Вместо трех лет нужно будет отработать год.

- Среди тех профессий, которые дают на это право, самые различные специальности - это врачи, фармацевты, высококвалифицированные рабочие, - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Это математики и инженеры, в том числе, инженеры-конструкторы, специалисты по защите информации.

По его словам, в условиях необходимости развития цифровой экономики их привлечение в нашу страну становится особенно актуальным.

Фото: iStock
Представители каких профессий могут потерять работу

Нововведения, считает Володин, откроют перед иностранными специалистами возможность остаться в нашей стране и связать с ней свое будущее. А для России это дополнительные возможности по привлечению профессионалов, необходимых для обеспечения развития экономики и технологий.

Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Работа Занятость Законодательная власть Госдума Миграционный учет в России Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинская делегация покинула зал ПАСЕ в одиночестве
Роскосмос опроверг информацию о нештатной ситуации при посадке "Союза"
Бурджанадзе назвала виновных в порче отношений России и Грузии
Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси