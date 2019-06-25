Сегодня прорывы во многих технологиях происходят там, где приходится сочетать, казалось бы, несочетаемое. Скажем, очень часто необходимы материалы, которые одновременно должны быть и максимально прочными, и максимально пластичными. Но в погоне за одним страдает другое. И тогда ученые идут на ухищрения, например, добавляют в сталь различные химические элементы, в частности, лантан. Но какие сочетания металлов наиболее выгодны?

- Все зависит от того, с какой целью создается новый материал. Подобные задачи пытаются решать с помощью компьютерных моделей, но для этого нужны исходные данные, "шпаргалки", на основе которых компьютер уже может рассчитать технологию получения материала с желаемыми свойствами, - говорит старший научный сотрудник НИТУ "МИСиС" Владимир Чеверикин.

Ученые решили разработать такие шпаргалки для корпусов авто. Материал должен гнуться и принимать самые сложные формы и одновременно держать сильный удар при столкновениях. Ученые в экспериментах меняли соотношение металлов: железа от 12 до 99 процентов, лантана от 2 до 98 процентов, и смотрели, что происходит с расплавом при разных температурах. Как идет кристаллизация, как меняется структура и т.д. В итоге получена информационная база С ее помощью любой инженер, не проводя множество лишних экспериментов, сможет оптимизировать технологию для создания нового по качествам материала. Это позволит сократить время разработки с 1 года до одного месяца.