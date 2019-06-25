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25.06.2019 21:37
Рубрика: Власть

Стали известны страны, поддержавшие Россию в ПАСЕ

Текст: Сергей Новиков

Опубликована статистика голосования за резолюцию по вопросу участия российской делегации в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Фото: Council of Europe/ Candice imbert
Российская делегация возвращается в ПАСЕ, не поступившись принципами

По данным телеканала RT, за возвращение России в организацию единогласно проголосовали 12 стран: Андорра, Австрия, Азербайджан, Кипр, Испания, Франция, Ирландия, Исландия, Норвегия, Сербия, Сан-Марино, Турция. Еще 11 государств поддержали резолюцию большинством голосов: Армения, Бельгия, Швейцария, Чехия, Германия, Хорватия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Португалия и Словакия.

Против участия Москвы в июньской сессии единогласно выступили Эстония, Грузия, Литва, Латвия и Украина. Большинство депутатов делегаций Польши, Швеции и Великобритании также проголосовали против принятия документа. Депутаты от Дании, Финляндии, Лихтенштейна, Румынии и Словении не определились.

Власть Работа власти Внешняя политика
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