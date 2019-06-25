Украина отзывает посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

Украина приняла решение отозвать для консультаций своего посла при Совете Европы после принятого ПАСЕ решения по России. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Совет Европы утратил наше доверие и восстановить его будет чрезвычайно сложно. Из лидера в деле защиты прав человека эта организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе. Поэтому отзываем нашего посла при СЕ для консультаций. Стратегия понятна, тактика тоже", - написал глава украинского МИД.

Он считает, что "решение ПАСЕ для Киева особенно обидно с учетом того, что председательствует в Совете Европы в настоящее время Франция - участник нормандского формата".

"Разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения Россией выдвинутых условий - это, извините за мой французский, полный моветон", - добавил Климкин и предупредил, что решение ПАСЕ "еще аукнется всей Европе".

Напомним, что ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии. Тем не менее, возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.