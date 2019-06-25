Новости

Ученые ДВФУ подсчитали количество пестицидов в организмах мидий и рыб 04:48
Беспилотники нарушили работу сингапурского аэропорта 04:30
ПАСЕ предложила российской делегации вернуться 04:29
В Хабаровске организатор экстремистской группы получил 26 лет колонии 04:17
В Хабаровске арестован экс-глава департамента Минпромторга РФ 04:15
Корабль "Союз МС-11" отстыковался от МКС 03:51
Куба выступила в поддержку Ирана в противостоянии с США 03:51
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации 03:05
"Кокаиновый король" сбежал из уругвайской тюрьмы 02:45
Мощный всплеск метана зафиксирован на Марсе 02:41
Пограничники США обнаружили на границе с Мексикой тела троих детей 01:55
Более двух тысяч человек эвакуировали в Германии из-за бомб 01:29
Депутат Рады Береза вновь оскорбил российскую журналистку Скабееву 00:54
Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке 00:29
Мусульманки в Гренобле были оштрафованы за плавание в бассейне в буркини 24.06.2019
Европа готовится к "адской жаре" 24.06.2019
На Василевском острове Петербурга появятся новые общественные пространства 24.06.2019
В Петербурге осудили водителя, специально сбившего пешеходов 24.06.2019
В Петербурге выберут лучший двор 24.06.2019
В Грузии не увидели оснований для проверки экспортируемого в РФ вина 24.06.2019
Тренировка воздушного парада в честь Дня Независимости состоялась в Беларуси 24.06.2019
В Сочи в ДТП с пассажирским автобусом пострадали четверо 24.06.2019
"Динамо" продлило контракты с тренерским штабом и капитаном 24.06.2019
Шесть одаренных детей из Подмосковья получили гранты по 1,5 млн рублей 24.06.2019
В США в результате стрельбы погибли пять человек 24.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Новая находка на Марсе говорит о возможных признаках жизни
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 июля
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
Пациенты смогут проконтролировать, какую медпомощь они получили
25.06.2019 04:29
Рубрика: Власть

ПАСЕ предложила российской делегации вернуться

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за возвращение российской делегации. За принятие документа проголосовали 118 депутатов организации, 62 высказались против, 10 воздержались. Чтобы рассмотреть резолюцию, закрывающую возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса, парламентариям понадобилось почти девять часов.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Скандал в ПАСЕ: украинцы прервали выступление серба на русском языке

Представителей РФ пригласили принять участие в июньской сессии ассамблеи, передает РИА Новости. Россия в свою очередь подаст заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ. Москва указывала, что для возвращения России необходимы гарантии прав всех делегаций голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи. Однако пока возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.

Напомним, что делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда других основных прав. Формальным поводом для этого послужило воссоединение Крыма с Россией.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Совет Европы
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПАСЕ предложила российской делегации вернуться
Американская разведка заявила о неготовности КНДР к денуклеаризации
Медведев: Россия и Франция будут сотрудничать активнее
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил уйти в отставку
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси