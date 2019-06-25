ПАСЕ предложила российской делегации вернуться

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за возвращение российской делегации. За принятие документа проголосовали 118 депутатов организации, 62 высказались против, 10 воздержались. Чтобы рассмотреть резолюцию, закрывающую возможность ассамблеи лишать любую делегацию права голоса, парламентариям понадобилось почти девять часов.

Представителей РФ пригласили принять участие в июньской сессии ассамблеи, передает РИА Новости. Россия в свою очередь подаст заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ. Москва указывала, что для возвращения России необходимы гарантии прав всех делегаций голосовать, выступать и быть представленными в органах ассамблеи. Однако пока возможность оспаривания полномочий российской делегации сохраняется.

Из 222 поданных украинской, британской, грузинскими делегациями поправок к резолюции была принята только одна.

Напомним, что делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда других основных прав. Формальным поводом для этого послужило воссоединение Крыма с Россией.