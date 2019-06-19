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19.06.2019 17:24
Рубрика: Власть

Госдума определилась с делегацией в ПАСЕ

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы утвердил состав думской части делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). При этом заявку на подтверждение полномочий делегации Россия будет подавать только при условии, если Ассамблея исключит возможность ущемления основных прав национальных делегаций.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об итогах дискуссии на эту тему на Совете ГД журналистам рассказал глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

В думскую часть делегации Федерального собрания в ПАСЕ вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два - от "Справедливой России".

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Одновременно был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию Ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня.

Среди "утвержденных" депутатов, кроме самого Слуцкого, - Петр Толстой (глава делегации), Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя.

При этом решение о подаче заявки на подтверждение полномочий российской делегации будет приниматься, исходя из результатов голосования по резолюции, призванной обеспечить равноправие национальных делегаций.

- Если будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы, - заявил Слуцкий.

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Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы диалог с ПАСЕ состоялся, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что российская сторона выступает за равенство всех национальных делегаций, а все решения по этому вопросу должны приниматься "исключительно в интересах граждан страны".

Ранее глава нижней палаты уточнял журналистам, что делегация РФ подаст заявку на подтверждение полномочий в том случае, если ПАСЕ в первый день своей летней сессии 24 июня поддержит указанную резолюцию. Документ делает неприкосновенными права национальных делегаций "быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать", также в нем содержится мысль о необходимости сохранения России в Совете Европы.

Если данный документ будет принят без изъятий, то 24 июня российские парламентарии смогут подать заявку до конца дня. Полномочия должны быть подтверждены целиком - если это произойдет, российские парламентарии 26 июня примут участие в выборах генсека Совета Европы.

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Установка на необходимость полного подтверждения полномочий содержится в проекте заявки. При этом в тексте подчеркивается, что Россия не может согласиться с решениями ПАСЕ, которые были приняты в период, когда делегация РФ была лишена основных прав и не участвовала в работе ассамблеи.

"Убеждены, что восстановление полноформатного и конструктивного участия Федерального собрания Российской Федерации в работе ассамблеи станет важным шагом в направлении преодоления кризиса в Совете Европы", - резюмируют авторы проекта.

Совет Федерации параллельно также сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ. Сенаторов должен будет возглавить первый зампред комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. Также в состав делегации вошли сенаторы Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева, Сергей Лисовский.

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