Госдума определилась с делегацией в ПАСЕ

Об итогах дискуссии на эту тему на Совете ГД журналистам рассказал глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.
В думскую часть делегации Федерального собрания в ПАСЕ вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два - от "Справедливой России".
Одновременно был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию Ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня.
Среди "утвержденных" депутатов, кроме самого Слуцкого, - Петр Толстой (глава делегации), Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя.
При этом решение о подаче заявки на подтверждение полномочий российской делегации будет приниматься, исходя из результатов голосования по резолюции, призванной обеспечить равноправие национальных делегаций.
- Если будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы, - заявил Слуцкий.
Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы диалог с ПАСЕ состоялся, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
Он подчеркнул, что российская сторона выступает за равенство всех национальных делегаций, а все решения по этому вопросу должны приниматься "исключительно в интересах граждан страны".
Ранее глава нижней палаты уточнял журналистам, что делегация РФ подаст заявку на подтверждение полномочий в том случае, если ПАСЕ в первый день своей летней сессии 24 июня поддержит указанную резолюцию. Документ делает неприкосновенными права национальных делегаций "быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать", также в нем содержится мысль о необходимости сохранения России в Совете Европы.
Если данный документ будет принят без изъятий, то 24 июня российские парламентарии смогут подать заявку до конца дня. Полномочия должны быть подтверждены целиком - если это произойдет, российские парламентарии 26 июня примут участие в выборах генсека Совета Европы.
Установка на необходимость полного подтверждения полномочий содержится в проекте заявки. При этом в тексте подчеркивается, что Россия не может согласиться с решениями ПАСЕ, которые были приняты в период, когда делегация РФ была лишена основных прав и не участвовала в работе ассамблеи.
"Убеждены, что восстановление полноформатного и конструктивного участия Федерального собрания Российской Федерации в работе ассамблеи станет важным шагом в направлении преодоления кризиса в Совете Европы", - резюмируют авторы проекта.
Совет Федерации параллельно также сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ. Сенаторов должен будет возглавить первый зампред комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. Также в состав делегации вошли сенаторы Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева, Сергей Лисовский.