Госдума определилась с делегацией в ПАСЕ

Совет Госдумы утвердил состав думской части делегации для участия в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). При этом заявку на подтверждение полномочий делегации Россия будет подавать только при условии, если Ассамблея исключит возможность ущемления основных прав национальных делегаций.

Об итогах дискуссии на эту тему на Совете ГД журналистам рассказал глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий.

В думскую часть делегации Федерального собрания в ПАСЕ вошли 22 человека - 11 представителей и 11 заместителей. Согласно межфракционному квотному принципу, от фракции "Единая Россия" были выдвинуты 14 депутатов, по три депутата от ЛДПР и КПРФ, два - от "Справедливой России".

Одновременно был одобрен список делегации Госдумы, которая может быть командирована на сессию Ассамблеи в Страсбург с 24 по 28 июня.

Среди "утвержденных" депутатов, кроме самого Слуцкого, - Петр Толстой (глава делегации), Игорь Лебедев, Леонид Калашников, Светлана Журова, Сергей Пахомов, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, Николай Рыжак, Шамсаил Саралиев, Вера Ганзя.

При этом решение о подаче заявки на подтверждение полномочий российской делегации будет приниматься, исходя из результатов голосования по резолюции, призванной обеспечить равноправие национальных делегаций.

- Если будет введен запрет на ограничение права слова, голоса и представительства национальных делегаций в ассамблее, российские депутаты и сенаторы приедут в Страсбург и 25 июня войдут в зал заседаний Дворца Совета Европы, - заявил Слуцкий.

Россия со своей стороны сделала все возможное, чтобы диалог с ПАСЕ состоялся, заявил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что российская сторона выступает за равенство всех национальных делегаций, а все решения по этому вопросу должны приниматься "исключительно в интересах граждан страны".

Ранее глава нижней палаты уточнял журналистам, что делегация РФ подаст заявку на подтверждение полномочий в том случае, если ПАСЕ в первый день своей летней сессии 24 июня поддержит указанную резолюцию. Документ делает неприкосновенными права национальных делегаций "быть представленными в ассамблее, голосовать и выступать", также в нем содержится мысль о необходимости сохранения России в Совете Европы.

Если данный документ будет принят без изъятий, то 24 июня российские парламентарии смогут подать заявку до конца дня. Полномочия должны быть подтверждены целиком - если это произойдет, российские парламентарии 26 июня примут участие в выборах генсека Совета Европы.

Установка на необходимость полного подтверждения полномочий содержится в проекте заявки. При этом в тексте подчеркивается, что Россия не может согласиться с решениями ПАСЕ, которые были приняты в период, когда делегация РФ была лишена основных прав и не участвовала в работе ассамблеи.

"Убеждены, что восстановление полноформатного и конструктивного участия Федерального собрания Российской Федерации в работе ассамблеи станет важным шагом в направлении преодоления кризиса в Совете Европы", - резюмируют авторы проекта.

Совет Федерации параллельно также сформировал свою часть российской делегации в ПАСЕ. Сенаторов должен будет возглавить первый зампред комитета СФ по международным делам Сергей Кисляк. Также в состав делегации вошли сенаторы Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева, Сергей Лисовский.