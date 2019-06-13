Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

- Официальное решение по формированию проекта заявки для участия делегации российского парламента в ПАСЕ мы будем принимать 19 июня, - сказал Володин, добавив, что в этот день будет сформирован состав делегации, в которую войдут 11 депутатов Госдумы и семь членов Совета Федерации. "Руководителям делегации предлагается назначить вице-спикера Госдумы Петра Толстого", - сказал Володин.

Напомним, что делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса и ряда других основных прав из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Российская сторона отказалась полноценно работать в ассамблее на таких условиях, а затем и приостановила уплату взносов в Совет Европы. Парламентарии поставили условие для возвращения - в регламент ассамблеи должны быть внесены положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Переломным шагом в этой затянувшейся истории может стать принятие ПАСЕ резолюции, защищающей права делегаций. Документ будет рассмотрен в рамках июньской сессии ПАСЕ 24 июня. В случае его принятия российской делегации должно быть гарантировано право участвовать в работе, голосовать и выступать на заседаниях ассамблеи. То есть, как пояснил Вячеслав Володин, речь идет о так называемых "несгораемых правах".

Однако позиция российской стороны в том, что данный документ должен быть принят без изъятий, ущемляющих права делегаций. Председатель Госдумы не исключил, что наверняка будут попытки вычеркнуть из документа какие-либо отдельные полномочия для российской стороны - например, право входить в руководящие органы ПАСЕ, участвовать в мониторинговых миссиях.

- Если резолюцию принимают с изъятиями, то отдельно решаем вопрос, едем или нет, - уточнил Володин, говоря об участии в сессии ПАСЕ.

Таким образом, только в случае принятия Ассамблеей этой резолюции полностью, до конца дня 24 июня парламент РФ официально направит свою заявку на возвращение в ПАСЕ.

"В этом случае 25 июня наша делегация входит в зал заседаний ПАСЕ", - сказал Володин. Следующий этап - рассмотрение подтверждения полномочий делегаций. Тут тоже может быть "загвоздка". Если полномочия российской делегации будут подтверждены опять же без каких-либо малейших изъятий, то 26 июня делегация парламента РФ приступит к полноценной работе в ПАСЕ и будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы.

Кстати, в заявке, о которой идет речь, парламентарии собираются оговорить, "что если наша делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ", подчеркнул Володин.

И лишь после того, как будут подтверждены права делегации РФ, будет обсуждаться вопрос об уплате взноса в Совет Европы, который Россия не платит до настоящего момента в связи с тем, что не принимает участие в работе ассамблеи.