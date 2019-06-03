Комитет ПАСЕ предложил России принять участие в июньской сессии

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, в котором рекомендовал разрешить странам-участницам (чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе органа) представить свои полномочия на сессии ассамблеи в июне. Комитет также предложил подготовить для этого необходимые документы.

Как передает "Интерфакс", в документе отдельно подчеркивается, что комитет предлагает отступить от правил Ассемблеи, чтобы пригласить не представленные в ней страны: Россию и Боснию и Герцеговину.

Данное предложение было выдвинуто с учетом принятого 17 мая Комитетом министров решения, согласно которому все страны СЕ должны иметь равноправное участие в ПАСЕ.

Кроме того, представители ПАСЕ заявили, что необходимо ввести запрет на лишение депутатов права голоса и на представление в Ассамблеи в случае пересмотра полномочий делегации, передает ТАСС.

Напомним, ранее председатель комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские представители примут участие в сессии Ассамблеи только в том случае, если последняя примет решение о недопустимости применения санкций к национальным делегациям.