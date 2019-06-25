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25.06.2019 11:34
Рубрика: В мире

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Текст: Сергей Новиков

Депутаты летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России.

"У нас есть необходимое большинство", - отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу, чьи слова приводит ТАСС.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Для того чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, была необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. По правилам ПАСЕ, теперь будет подготовлен доклад по ограничению полномочий, голосование по нему пройдет в ближайшее время. Если доклад будет принят, полномочия делегации будут ограничены, если отклонен - российская делегация сохранит свои права в полном объеме.

"Полномочия оспариваются вообще в целом. Нет такой процедуры - разделять полномочия на основные и второстепенные. Мы никаких санкций в отношении российской делегации, никакого ущерба для наших полномочий терпеть не намерены", - заявил ранее по прибытии в зал заседания ПАСЕ глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

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