В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Депутаты летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия делегации России.

"У нас есть необходимое большинство", - отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье по итогам голосования за инициативу, чьи слова приводит ТАСС.

Для того чтобы оспорить полномочия, согласно правилам организации, была необходима поддержка 30 парламентариев из пяти стран. По правилам ПАСЕ, теперь будет подготовлен доклад по ограничению полномочий, голосование по нему пройдет в ближайшее время. Если доклад будет принят, полномочия делегации будут ограничены, если отклонен - российская делегация сохранит свои права в полном объеме.

"Полномочия оспариваются вообще в целом. Нет такой процедуры - разделять полномочия на основные и второстепенные. Мы никаких санкций в отношении российской делегации, никакого ущерба для наших полномочий терпеть не намерены", - заявил ранее по прибытии в зал заседания ПАСЕ глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.