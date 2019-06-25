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25.06.2019 18:58
Рубрика: В мире

Трамп пригрозил уничтожить Иран

Текст: Сергей Новиков
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки исламской республики на его страну.
Президент США Дональд Трамп. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Президент США Дональд Трамп. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Президент США Дональд Трамп. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
США и Иран оказались на пороге военного конфликта

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" - добавил президент, подразумевая своего предшественника и бывшего госсекретаря, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Ираном, разорванную Трампом три года спустя.

Так американский лидер отреагировал на слова президента Ирана Хасана Роухани, заявившего после введения против иранского руководства санкций со стороны США, что Белый дом "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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