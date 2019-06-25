Трамп пригрозил уничтожить Иран

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки исламской республики на его страну.

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"Больше никакого Джона Керри и Обамы!" - добавил президент, подразумевая своего предшественника и бывшего госсекретаря, которые заключили в 2015 году ядерную сделку с Ираном, разорванную Трампом три года спустя.

Так американский лидер отреагировал на слова президента Ирана Хасана Роухани, заявившего после введения против иранского руководства санкций со стороны США, что Белый дом "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.