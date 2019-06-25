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25.06.2019 11:55
Рубрика: В мире

Трамп задумался о выходе из договора о безопасности с Японией

Текст: Александр Ленин
Президент США Дональд Трамп продолжает вводить в шок не только своих конкурентов на международной арене, но и ближайших союзников. Американский лидер задумался о выходе из договора с Японией о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой сразу на три источника в Белом доме.
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В соответствии с подписанным 19 января 1960 года документом, Вашингтон имеет право размещать свои войска и военные базы на территории японского архипелага. В настоящее время там находится около 54 тысяч американских солдат и офицеров. В обмен на это США обязуются обеспечивать защиту Японии в случае нападения на нее третьих государств. При этом Токио подобных обязательств в отношении американского партнера не несет. По мнению Трампа, такие условия "слишком однобокие" и нечестные.

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Япония имеет не простые отношения со многими соседними странами. Территориальные разногласия у Токио существуют с Китаем, Южной Кореей и Россией. Кроме того, на японских островах усматривают угрозу для своей безопасности в ракетной и ядерной программах КНДР, а дипломатические связи между Японией и Северной Кореей и вовсе отсутствуют.

Дональд Трамп полагает, что в столь сложной ситуации японская сторона стремится обеспечивать свою безопасность за счет Вашингтона, что чревато новой гонкой вооружений и развитием нестабильности в регионе.

Помимо этого, американский президент не в восторге от попыток японской стороны передислоцировать военно-воздушную базу морской пехоты США Футэмма из города Гинован в местечко Хэноко на острове Окинава. Вопрос решается сложно из-за протестов местных жителей. Региональная власть и вовсе требует вывести объект за пределы Японии. По мнению хозяина Белого дома, США от переноса объекта понесут определенный ущерб, за который Токио хорошо бы заплатить.

Впрочем, конкретные шаги по выходу из договора США пока предпринимать не планируют. В самой ближайшей перспективе развитие событий по такому сценарию выглядит маловероятным. По данным журналистов, Дональд Трамп пока только поделился своими мыслями с командой.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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В Токио явно обеспокоились появившейся в прессе новостью и обратились за разъяснениями в Белый дом. "Разговоров, о которых сообщается в публикации, нет", - заявил к вечеру генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. По его словам, высокопоставленный представитель американской администрации заверил, что сказанное в статье расходится с позицией Вашингтона.

Примечательно, что новость о желании американского лидера выйти из договора с Японией появилась накануне проведения саммита G20 в Осаке, где состоится очередная встреча президента США Дональда Трампа с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

К слову, договор о гарантиях безопасности между США и Японией стал в свое время камнем преткновения в развитии японо-советских отношений. После его подписания в Москве заявили, что документ направлен против СССР и Китая, после чего отказались рассматривать вопрос о передаче двух островов южной Курильской гряды японской стороне.

В мире США В мире Восточная Азия Япония Дональд Трамп
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