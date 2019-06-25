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25.06.2019 20:32
Рубрика: В мире

Колбаса двойного стандарта

В ЕС признали, что одинаковые товары могут иметь разный состав
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
Одни и те же продтовары в разных странах Европы имеют разный состав и, как следствие, разное качество.

Такие выводы содержит отчет еврокомиссии, который подтвердил давние подозрения поляков, чехов, венгров и словаков, что производители зачастую проводят политику двойных стандартов. А проще говоря, не так радеют за качество товаров, поступающих на прилавки восточноевропейских государств, как за те, которые продают в Германии, Франции или, к примеру, в Бельгии.

Фото: Константин Завражин/РГ
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О том, что продукты одной и той же фирмы с одним и тем же названием и в идентичной упаковке от страны к стране имеют разное содержимое, европейцы предполагали уже давно. Подтверждение этому было получено в ходе исследования 1380 проб 128 продтоваров в 19 странах - членах ЕС. Как следует из отчета еврокомиссии, 9 процентов продуктов с одинаковой упаковкой и 22 процента с очень похожей имели разный состав. Производители объясняют это спецификой внутренних рынков, где клиенты привыкли к конкретному вкусу. Но критики этой политики утверждают: разница между товарами на востоке и западе Европы заключается не только во вкусе, но и в качестве. В апреле Европарламент принял документ, запрещающий двойные стандарты. Согласно этому нововведению, фирмы должны либо сделать состав изделия одинаковым для всех стран, в которых оно продается, либо поменять название товара. "В этом документе прописано, что доказывать разницу между, например, польским или французским, немецким продуктом придется покупателю. Где вы найдете покупателя, который будет ввязываться в такое дело?" - комментировала это нововведение эксперт сети центров качества продуктов International Consumer Research & Testing Иоанна Вощинска. Однако, по мнению еврокомиссара Тибор Наврачича, анализ состава продуктов не выявил географического подхода к изменению его состава в зависимости от того, для какого рынка он предназначался.

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