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25.06.2019 21:00
Рубрика: Власть

Мир в Сирии нужен всем

Патрушев, Болтон и Нетаньяху договорились
Текст: Иван Егоров (Иерусалим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 136(7894)
В Израиле закончились трехсторонние переговоры по безопасности Россия - США - Израиль, которые еще до их начала премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "беспрецедентными и историческими". В таком формате страны встречаются впервые.

Как рассказал российским журналистам секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, встреча с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой совета нацбезопасности Израиля Бен-Шаббатом прошла в атмосфере доброжелательности и было очевидно желание сторон достичь цели. Хотя перед началом саммита было опасение, что на фоне эскалации отношений США и Ирана стороны могут и ни о чем не договориться. Однако и Болтон, и Нетаньяху хоть и говорили об иранской проблеме как главной, по их мнению, угрозе, все-таки прислушались к Патрушеву, который доказал, что гораздо важней - проблема сирийского урегулирования. И, по его словам, сторонам удалось договориться по большинству вопросов.

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"Я полностью разделяю позицию премьера Нетаньяху о том, в каком состоянии должна быть Сирия в результате нашей работы, а это, как он сказал, - мирная и безопасная страна", - отметил секретарь Совбеза. И при этом он добавил, что должны быть обеспечены суверенитет, независимость, территориальная целостность Сирии.

Как добавил Патрушев, те вызовы и угрозы, которые существуют на Ближнем Востоке, они не какие-то мифические, они реальные, им надо противостоять. По его словам, с американскими и израильскими коллегами они пришли к общему мнению, что нужно объединить усилия для окончательного уничтожения террористов в регионе. Патрушев отметил, что сил запрещенной в РФ организации ИГИЛ в Сирии стало значительно меньше благодаря усилиям России, а в Ираке - благодаря США.

Патрушев на переговорах подчеркнул: Тегеран - это надежный партнер, с которым Россия ведет совместную борьбу с терроризмом в Сирии. Равнять его с запрещенной в России ИГИЛ - недопустимо

"Но если говорить об этой террористической организации, мы должны понимать, что она не исчезла, а произошло перетекание ее бойцов из этих двух стран в ряд других", - заметил секретарь СБ РФ.

Фото: REUTERS/ Ronen Zvulun
Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество в противодействии терроризму

Подытожив подходы к сирийскому урегулированию, он заметил, что Россия, США и Израиль сошлись во мнениях по большинству вопросов о том, какой они хотят видеть Сирию в итоге. "О том, как это делать, нам предстоит вести диалог", - добавил Николай Патрушев.

Что касается иранского вопроса, то он подтвердил коллегам, что Москва понимает те озабоченности, которые есть у Израиля, и хочет, чтобы те угрозы безопасности, которые существуют, были ликвидированы. Однако он напомнил, что надо считаться и с интересами других региональных государств. Патрушев еще раз подчеркнул: Тегеран - это надежный партнер, с которым Россия ведет совместную борьбу с терроризмом в Сирии. По его словам, Тегеран достиг значительных успехов в этой борьбе и недопустимо ставить его в один ряд с такими организациями, как ИГИЛ. Секретарь Совбеза РФ еще раз обратил внимание своих американских и израильских коллег на возможность использовать тот факт, что у Москвы и Тегерана есть взаимная возможность влиять друг на друга и слушать друг друга.

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