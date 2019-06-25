В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Украинские силовики покинули позиции у линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой в первую очередь из-за некомплекта личного состава Вооруженных сил Украины и "отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий". Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

По словам Филипоненко, украинское командование "экстренно принимает меры по пресечению данных действий".

"В штаб Операции объединенных сил вызваны должностные лица командного состава бригады, допустившие оставление позиции на переднем крае, для дачи объяснений", - уточнил Филипоненко. По его словам, украинские силовики уже разместили две 100-миллиметровые противотанковые пушки "Рапира" и четыре БМП-1 у жилых домов в подконтрольном ВС Украины Новотошковском в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие оставили позиции у линии соприкосновения около населенного пункта Новоалександровка в Донбассе.