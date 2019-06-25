Сами "холодильщики" говорят, что давно заждались, что, наконец, справедливость восторжествовала. Сегодня есть десятки самых разных Всемирных дней, даже День туалета, а холод человечество почему-то игнорировало.
А по сравнению с огнем он вообще пасынок. Ведь огонь стал героем мифа о Прометее, а западноевропейская философия включила его в пять основополагающих стихий Вселенной. Впрочем, это понятно. Ведь человек научился добывать огонь на заре своей истории, а приручить холод удалось по историческим меркам совсем недавно. Например, древнеримский император Нерон тратил фантастические деньги на закупку льда. Этот "дефицит" заготавливали зимой в высокогорных районах или использовали замерзающие на зиму водоемы. В средние века в Европе про лёд вообще "забыли". А вспомнили лишь в ХIII веке, после возвращения знаменитого путешественника Марко Поло из Китая, где, кстати, несколько тысяч лет тому назад придумали мороженое. Так, замороженные продукты прочно вошли в меню королевских семейств Европы. Это были деликатесы, которые можно было хранить только во льду.
У науки до холода руки дошли только в XVIII веке: в 1748 году шотландец Уильям Каллен для понижения температуры использовал эффект охлаждения жидкости при интенсивном испарении. После более ста лет затишья в 1874 немец Карл фон Линде создал прообраз бытового холодильника.
Почуяв "золотую жилу", за дело взялись другие энтузиасты холода. Но машины получались очень громоздкими, дорогими и огнеопасными. Словом, путь к современному холодильнику был очень непростым и долгим. Только в середине 30-х годов прошлого века они начали массово продаваться в США, но еще многие годы оставались предметом роскоши из-за высокой цены и больших габаритов. Но техника постоянно совершенствовалась, и в 70-х годах холодильник стал постоянным и незаменимым "жильцом" во многих домах.
С созданием первых холодильных машин началась "гонка" за низкими температурами. Кстати, работы француза Гей-Люссака и других ученых позволили определить значение так называемого абсолютного нуля - минимальной температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной. Она составляет минус 273,15 по шкале Цельсия. С точки зрения современной науки абсолютный нуль недостижим. Это состояние, когда тепловое хаотическое движение частиц полностью прекратится, а материя "застынет". Но ученые упорно стремятся приблизиться к этому пределу. Сегодня до цели осталось всего 10 в минус 10-й степени градусов. Вроде бы мизер, но каждый шажок к абсолютному нулю потребует сверхинтеллектуального потенциала исследователей и огромных затрат энергии.
Сегодня можно с уверенностью утверждать, что человек приручил холод. Без него невозможно представить многие сферы жизни. По мнению многих специалистов, только участие холода в хранении и переработке продуктов питания во многом способствовало тому, что население планеты выросло с 1,7 миллиарда в 1900 году, когда началось применение холодильного оборудования, до почти 7 миллиардов сейчас. Уже трудно представить себе автомобиль в многокилометровых пробках без кондиционера.
Но говоря образно, это только видимая часть "холодильного айсберга". На самом деле низкие температуры фактически создали новые направления науки и техники. К примеру, это получение кислорода для медицины, металлургии, ракетных двигателей и т.д. Это термоядерные установки типа ТОКАМАК, где используется жидкий гелий; передача электроэнергии по сверхпроводящим проводам без потерь; медицинские томографы, в которых магнитное поле создается сверхпроводящим соленоидом; транспорт на "воздушной подушке", сжижение природного газа, охлаждение электронных устройств, в том числе и процессоров суперкомпьютеров жидким гелием, инфракрасных датчиков слежения и наведения ракет. В медицине это прежде всего криохирургические операции с малой потерей крови за счет замораживания места операции, а также хранение донорских биоматериалов в среде жидкого азота. И наконец, возможная реализация мечты человечества о бессмертии - замораживание человеческого тела на долгие годы с возможностью последующего размораживания и продолжения обычной жизни - так называемое "ледяное бессмертие".