Всемирный день производителей холода решено отмечать в день рождения выдающегося британского ученого лорда Кельвина (Уильяма Томсона), создавшего абсолютную шкалу температур. Теперь он будет проводиться каждый год 26 июня.

Сами "холодильщики" говорят, что давно заждались, что, наконец, справедливость восторжествовала. Сегодня есть десятки самых разных Всемирных дней, даже День туалета, а холод человечество почему-то игнорировало.

А по сравнению с огнем он вообще пасынок. Ведь огонь стал героем мифа о Прометее, а западноевропейская философия включила его в пять основополагающих стихий Вселенной. Впрочем, это понятно. Ведь человек научился добывать огонь на заре своей истории, а приручить холод удалось по историческим меркам совсем недавно. Например, древнеримский император Нерон тратил фантастические деньги на закупку льда. Этот "дефицит" заготавливали зимой в высокогорных районах или использовали замерзающие на зиму водоемы. В средние века в Европе про лёд вообще "забыли". А вспомнили лишь в ХIII веке, после возвращения знаменитого путешественника Марко Поло из Китая, где, кстати, несколько тысяч лет тому назад придумали мороженое. Так, замороженные продукты прочно вошли в меню королевских семейств Европы. Это были деликатесы, которые можно было хранить только во льду.

У науки до холода руки дошли только в XVIII веке: в 1748 году шотландец Уильям Каллен для понижения температуры использовал эффект охлаждения жидкости при интенсивном испарении. После более ста лет затишья в 1874 немец Карл фон Линде создал прообраз бытового холодильника.

Почуяв "золотую жилу", за дело взялись другие энтузиасты холода. Но машины получались очень громоздкими, дорогими и огнеопасными. Словом, путь к современному холодильнику был очень непростым и долгим. Только в середине 30-х годов прошлого века они начали массово продаваться в США, но еще многие годы оставались предметом роскоши из-за высокой цены и больших габаритов. Но техника постоянно совершенствовалась, и в 70-х годах холодильник стал постоянным и незаменимым "жильцом" во многих домах.

Только в XIII веке замороженные продукты вошли в меню коро левских семейств Европы

С созданием первых холодильных машин началась "гонка" за низкими температурами. Кстати, работы француза Гей-Люссака и других ученых позволили определить значение так называемого абсолютного нуля - минимальной температуры, которую может иметь физическое тело во Вселенной. Она составляет минус 273,15 по шкале Цельсия. С точки зрения современной науки абсолютный нуль недостижим. Это состояние, когда тепловое хаотическое движение частиц полностью прекратится, а материя "застынет". Но ученые упорно стремятся приблизиться к этому пределу. Сегодня до цели осталось всего 10 в минус 10-й степени градусов. Вроде бы мизер, но каждый шажок к абсолютному нулю потребует сверхинтеллектуального потенциала исследователей и огромных затрат энергии.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что человек приручил холод. Без него невозможно представить многие сферы жизни. По мнению многих специалистов, только участие холода в хранении и переработке продуктов питания во многом способствовало тому, что население планеты выросло с 1,7 миллиарда в 1900 году, когда началось применение холодильного оборудования, до почти 7 миллиардов сейчас. Уже трудно представить себе автомобиль в многокилометровых пробках без кондиционера.

Но говоря образно, это только видимая часть "холодильного айсберга". На самом деле низкие температуры фактически создали новые направления науки и техники. К примеру, это получение кислорода для медицины, металлургии, ракетных двигателей и т.д. Это термоядерные установки типа ТОКАМАК, где используется жидкий гелий; передача электроэнергии по сверхпроводящим проводам без потерь; медицинские томографы, в которых магнитное поле создается сверхпроводящим соленоидом; транспорт на "воздушной подушке", сжижение природного газа, охлаждение электронных устройств, в том числе и процессоров суперкомпьютеров жидким гелием, инфракрасных датчиков слежения и наведения ракет. В медицине это прежде всего криохирургические операции с малой потерей крови за счет замораживания места операции, а также хранение донорских биоматериалов в среде жидкого азота. И наконец, возможная реализация мечты человечества о бессмертии - замораживание человеческого тела на долгие годы с возможностью последующего размораживания и продолжения обычной жизни - так называемое "ледяное бессмертие".