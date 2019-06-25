В Москве с 1 июля вырастут коммунальные тарифы

В Москве, как и во всей стране, 1 июля изменятся коммунальные тарифы - чуть больше придется платить за горячую и холодную воду, канализацию, газ и электричество. Жилищные услуги, а также капремонт не подорожают - благодаря этому цифры в платежках в целом изменятся незначительно. Тем не менее корреспондент "РГ" изучил новую тарифную сетку и узнал, кто сможет рассчитывать на льготы и субсидии.

Кому погорячее?

Расчеты показывают, что московской семье из трех человек, проживающей в квартире площадью 64 кв. м, с июля придется в среднем платить почти на 160 рублей больше. В пересчете на каждого члена семьи прибавка составит 53,36 рубля - это почти вдвое меньше, чем полгода назад. Тогда повышение тарифов привело к подорожанию платежки на 92,52 рубля с жильца при том же метраже и составе семьи. Разумеется, это средние значения, поскольку все зависит от количества потребляемых ресурсов, типов электросчетчиков, наличия или отсутствия в доме газа и т.д.

Подорожают 1 июля именно коммунальные ресурсы, то есть платить за пользование мусоропроводом и лифтом, текущий ремонт, уборку подъездов и другие жилищные услуги мы будем по старым ценам. Что же касается коммуналки, то рост ожидается довольно скромным - в среднем на 3%. К примеру, отопление подорожает на 3,07% - с 2318,59 рубля до 2389,72 за Гкал.

Чуть сильнее вырастет в цене горячее водоснабжение - на 3,37%. Если до 1 июля кубометр горячей воды стоит 191,72 рубля, то скоро его цена вплотную приблизится к 200 рублям и составит 198,19 рубля. Тариф на холодную воду увеличивается на 4,6% - с 38,70, до 40,48 рубля за куб. м.

Ощутимее всего дорожает водоотведение - тариф поднимается на 7,64%, но из-за дешевизны этой услуги сильного удара по кошельку не будет - вместо 27,47 рубля за кубометр теперь нужно платить 29,57 рубля. Что касается газа, то здесь повышение цены можно и вовсе назвать символическим - кубометр "голубого топлива" подрастет в цене на 9 копеек, до 6,83 рубля.

Наконец, электроэнергия подорожает в среднем на 4%. Как всегда, цены изменятся по-разному в зависимости от того, есть ли в вашем доме газ и каким счетчиком вы пользуетесь. К примеру, при одноставочном тарифе обладатели газовых плит будут платить 5,47 руб./кВт.ч, а владельцы электроплит 4,65 руб./кВт.ч.

Для многих жителей столицы, особенно ее присоединенных территорий, продолжит действовать понижающий коэффициент 0,7. Он позволит хорошо сэкономить на оплате электричества жителям сел и членам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ. За 1 киловатт-час с них попросят с 1 июля 3,83 рубля.

Льготы сохраняются

Все действующие в столице меры поддержки сохраняются, заверили "РГ" в столичной мэрии. На предоставление льгот на оплату ЖКУ в городском бюджете этого года заложено более 47 млрд рублей. Льготами пользуются более 50 категорий москвичей - это около 3,6 млн человек.

Среди льготников в столице ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, пенсионеры и многие другие. "Еще миллион горожан получают помощь в виде субсидий - специальных выплат, которые компенсируют затраты на коммуналку, если они слишком тяжелы для семьи, - рассказал "РГ" руководитель департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян. - Для получения их необязательно быть льготником, право на субсидию имеют все москвичи, у которых на оплату ЖКХ уходит более 10% доходов всей семьи".

Интересно, что с ростом коммунальных тарифов наверняка вырастет и число получателей субсидий - на них теперь автоматически станет больше претендентов. Дело в том, что вместе с повышением тарифов увеличивается и сумма семейного дохода, при которой можно получать субсидию.

К примеру, в вашей семье три человека, вы живете в собственной приватизированной квартире и оплачиваете капремонт. До 1 июля вы можете получать субсидию, если доходы вашей семьи ниже 99 569,40 рубля. После этой даты сумма вырастает до 102 476,70. То есть если ваш семейный бюджет равен 100 тысячам рублей, то с 1 июля вы попадаете в разряд получателей субсидий.

Москвичам в этом плане везет. Планка расходов на ЖКУ, при превышении которой вы получите субсидию, для горожан составляет 10%. В большинстве других регионов этот показатель более чем вдвое выше и равен 22%.

Абсолютное большинство получателей субсидий в Москве составляют пенсионеры - на них приходится больше 80% всех назначенных выплат. Также помощь на оплату ЖКУ получают многодетные семьи, безработные, студенты и многие другие. Средний размер субсидии на семью к 1 июня этого года чуть превысил 2,5 тысячи рублей.

Фото: Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Мелешенко

Кстати

Льготы в Сети

Хотите оформить субсидию или узнать, не попадаете ли вы в число льготников? Поищите ответы на сайте городского центра жилищных субсидий subsident.ru - там есть списки необходимых документов, условия для получения льгот и другая подробная информация.

Тем временем

Счетчик в помощь

Льготы вам не положены, для получения субсидий много зарабатываете, но сэкономить на коммуналке все равно хочется? На самом деле это проще, чем кажется - в первую очередь нужно обзавестись счетчиками и разумно расходовать ресурсы. Если у вас однотарифный счетчик на электричество, но дома вы бываете по ночам и предпочитаете стирать, гладить и смотреть телевизор после полуночи, то поставьте многотарифный прибор учета - затраты быстро окупятся. А если у вас до сих пор нет водяных счетчиков, то вы почти наверняка переплачиваете каждый месяц больше 500 рублей с человека.