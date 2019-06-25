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25.06.2019 19:20
Рубрика: Спорт

В Риме откроют станцию метро, где случилось ЧП с фанатами ЦСКА

Текст: Илья Соболев

Станция римского метро "Репубблика" возобновит свою работу 26 июня. Об этом сообщила мэр города Вирджиния Раджи у себя в Twitter. Таким образом, станция откроется спустя 246 дней после закрытия.

Фанатская "волна" на киберспортивном турнире длилась рекордные 27 минут

Станция "Репубблика" приобрела печальную известность среди российских любителей футбола после инцидента, произошедшего 23 октября прошлого года. Тогда перед матчем группового этапа Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0) из строя вышел эскалатор, на котором находились болельщики армейцев. Из-за неполадки несколько фанатов получили тяжелые травмы. Всего пострадало около 30 человек.

Напомним, тогда римская полиция попыталась обвинить в поломке эскалатора российских болельщиков, которые якобы на нем прыгали. Позднее итальянская сторона признала, что фанаты не нарушали правил использования эскалатора, нуждавшегося в ремонте уже с 2015 года.

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