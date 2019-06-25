В Росрыболовстве рассказали о главных правилах любительской рыбалки

Не путайтесь с сетями

Виталий Николаевич, любителям сети все-таки можно использовать?

Виталий Молоков: Применение сетей всех типов запрещено и в любительском, и в спортивном рыболовстве. Но закон предусматривает несколько случаев, когда допускается применение сетей. Например, для любительского рыболовства в районах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, где иной способ поимки рыбы для личного потребления невозможен. Также использование сетей разрешено для представителей коренных малочисленных народов Севера. Для них это традиционное орудие лова.

Но при этом сети будут маркироваться. Любая сеть, найденная в водоеме без установленной маркировки, без опознавательных знаков, будет признаваться автоматически незаконной, изыматься и утилизироваться в установленном порядке.

А "экраны" - небольшие рамки, затянутые сеткой?

Виталий Молоков: Нет, они будут приравниваться к сетным орудиям лова. Вообще все запрещенные орудия лова максимально перечислены в правилах рыболовства, в соответствующем разделе, с учетом терминологии рыбаков.

О лодках и автомобилях

Читатели спрашивают, можно ли ловить рыбу с лодки? Можно ли использовать моторную лодку или только на веслах?

Виталий Молоков: Тут нужно обратиться к конкретным правилам рыболовства в регионах. Где-то допускается даже в период нереста рыбалка с берега удочкой на два крючка, но при этом запрещена рыбалка с лодки в период нереста. А где-то предусмотрено, что даже движение водного транспорта в период нереста в целях рыболовства ограничено. Если инспектор рыбоохраны увидит в период нереста гражданина, который просто идет по реке на лодке, у него в лодке будет еще и удочка, получается движение в целях рыболовства. Будет привлечен к административной ответственности.

Когда запретные периоды кончаются, разрешенными орудиями лова можно рыбачить и с лодки, и с берега, кому как удобно. Есть ли мотор у лодки или нет, не важно.

Кстати, сроки разрешенной рыбалки в каждом регионе устанавливаются свои?

Виталий Молоков: Да, они прописаны в Правилах рыболовства. Например, для Москвы, Московской области и других регионов, которые входят в Московско-Окское территориальное управление, предусмотрен запрет на рыбалку в нерестовый период до 10 июня. Конечно, бывает, что меняются погодные условия, зима может быть долгой или короткой. Так что норма эта требует изменений. Раньше территориальное управление могло, исходя из обстановки в регионе, регулировать сроки запрета. Допустим, могли снять ограничения в начале июня, а могли и позже на основании данных мониторинга. Сейчас мы планируем к ней вернуться. То есть регулировать сроки запрета с учетом объективной обстановки на водоеме.

Часто рыбаки приезжают на автомобиле прямо на берег озера, разбивают палатки, ловят рыбу. Правилами это разрешено?

Виталий Молоков: Вот тут ситуация несколько двоякая. Если брать сухую норму закона, то в водоохранной зоне запрещены движение и стоянка транспортных средств. Водоохранная зона устанавливается от 50 до 200 метров в зависимости от водоема. Скажем, если это объект федерального значения: река - Енисей, Ангара, Обь, Волга, то там водоохранная зона будет составлять 200 метров, а если это небольшой водоем или речка - 50 метров. То есть можно драконовскими методами всех выгнать с береговой полосы. Но ни сил, ни средств на это не хватит, да и зачем злить людей? Если на берегу люди остановились для туризма и отдыха, это не влечет загрязнение водоема, деградацию почвы, например, люди не моют машину, нет смысла их ограничивать.

К тому же ничто не мешает положить на землю две доски и на них наехать. Тогда машина уже не будет стоять на открытой почве. Именно этого требует напрямую Водный кодекс. Например, когда промышленное предприятие осуществляет лов неводом, на берегу на том месте, где планируется стоянка машины, сначала выкладывают пленку, потом деревянный настил и спокойно встают. Такие меры оправданны, так как бывает техника старая, автомобильные масла, нефтепродукты могут попадать в почву.

Эти правила действуют по всем водоемам?

Виталий Молоков: Для всех. Водоохранная зона есть практически у каждого водного объекта.

Ответ рублем

Какие в целом штрафы за нарушение правил ловли рыбы?

Виталий Молоков: Сегодня для гражданина штраф за нарушение правил рыболовства в целом составляет от двух до пяти тысяч рублей. Но это не основная часть штрафа. Помимо него предъявляем виновному сумму ущерба, а она будет гораздо существеннее, может доходить до ста тысяч. В прошлом году впервые за десять лет были увеличены таксы за причинение ущерба водным биоресурсам. Теперь люди должны осознавать, что если они ловили рыбу в запретный период или поймали краснокнижный вид рыбы, к ним будет предъявлена существенная сумма взыскания, а еще грозит уголовная ответственность.

То есть за неправильный лов можно стать уголовником?

Виталий Молоков: Это касается браконьеров. В Уголовном кодексе появилась та сумма, с которой стартует привлечение к уголовной ответственности. Если браконьер совершит нарушение и нанесет ущерб в размере от ста тысяч рублей, он подлежит уже уголовной ответственности. Как эта сумма - сто тысяч рублей - набирается?

Например, браконьер поймал одного осетра, ранее ущерб государству составлял 16 тысяч рублей. С прошлого года ущерб составляет 160 тысяч рублей за одного осетра. Помимо того что он попадает под уголовную ответственность за один экземпляр осетра, с него еще взыскивается сумма за ущерб запасу ценного вида в казну государства. Если ранее, допустим, в Байкальском регионе браконьера можно было привлечь к уголовной ответственности за поимку более 300-400 штук омуля, потому что ущерб составлял всего 250 рублей за штуку, то сегодня за каждую рыбку - 3,5 тысячи рублей. То есть за гораздо меньшее количество рыбы человек может быть привлечен к уголовной ответственности.

За что еще можно получить штраф?

Виталий Молоков: Мы привлекаем к ответственности не только браконьеров, но и тех лиц, которые нарушают режим водоохраной зоны. Допустим, это мойка транспортных средств, стоянка в береговой полосе общего пользования.

Вы говорили о водоохранной зоне. Если нарушителя заметила рыбоохрана, а он пробежал пятьдесят метров за пределы водоохраной зоны, он уже вне досягаемости?

Виталий Молоков: Мы ведем видеозаписи. Если в рамках видеозаписи человек осуществил сброс сетей на берегу и побежал от них, конечно, будут приняты меры к его задержанию в целях привлечения к ответственности.

Какие полномочия у инспектора, когда он задержал нарушителя?

Виталий Молоков: Во-первых, инспектор обязан предъявить служебное удостоверение. Он может осуществлять фото- и видеофиксацию при выявлении административного правонарушения. Во-вторых, инспектор имеет право потребовать предъявить документы, удостоверяющие личность. Имеет право досмотреть транспортное средство, допустим, лодку, которая используется, выявить сетные орудия лова, в том числе может досмотреть самого рыбака на наличие запрещенных орудий лова или водных биоресурсов. В-третьих, инспектор вправе изъять транспортное средство, оформив протокол. Далее материалы будут переданы в мировой суд, который рассмотрит дело и назначит наказание. Также материалы могут быть направлены в органы полиции для возбуждения уголовного дела. Сейчас мы стали почти в ста процентах случаев изымать сети в обязательном порядке и транспортные средства. Для пресечения правонарушения важно, например, в период нереста изъять лодку.

Штраф будет зависеть от причиненного ущерба?

Виталий Молоков: Рассматривается конкретный случай. Допустим, рыбачил без лодки, на берегу с удочкой, тогда штраф может быть ниже. Или есть смягчающие обстоятельства - несовершеннолетние дети, финансовое положение. Тогда штраф будет на 2-2,5 тысячи рублей. А если привлекался к ответственности уже неоднократно и отсутствуют смягчающие обстоятельства, то можно штраф и на 5 тысяч рублей получить.