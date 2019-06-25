В России начинают маркировать блузки и белье

С 27 июня в России стартует пилотный проект по маркировке товаров легкой промышленности. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий, который является оператором Единой национальной системы прослеживаемости товаров "Честный знак".

В рамках пилотного проекта, который продлится до 30 ноября, будут маркироваться предметы одежды, включая рабочую, блузки трикотажные машинного или ручного вязания, пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье.

Специальные бирки со штрихкодами можно будет увидеть на изделиях компаний "Снежная королева", "Спортмастер", Zara, "Восток-Сервис", Odji, "Хендерсон", "Детский мир", Х5, IKEA, "Стокманн", Hoff, "Ашан", Adidas, OBI, H&M, Zenden, Zola, "Твое", "Твой дом", Uniqlo и многих других.

При помощи специальных приложений о маркировке любой покупатель сможет по штрихкоду легко проверить, легальный ли товар в продаже.

С 1 марта этого года в России началась обязательная маркировка сигарет, с 15 мая стартовал эксперимент по маркировке фотоаппаратов, с 20 июня - по маркировке шин.