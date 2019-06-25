В РПЦ прокомментировали слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере Памяти начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии "были рождены уже в безбожное время", и, по его словам, стали жертвами, принесенными за безбожие. Видео с выступлением архиерея опубликовано на официальном канале Белгородской и Старооскольской епархии на Youtube.

В Московском патриархате высказывание митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна назвали "не совсем корректным".

"Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной", - заявил в интервью РИА Новости председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).

Поэтому, особо выделил комментатор, не надо "делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели". Епископ подчеркнул, что и крещеные люди могли совершать неправедные проступки, которые разрывали их связь с Богом. Так же епископ Стефан попросил высказывания главы Белгородской епархии не рассматривать так, будто он "привносит что-то в религиозное осмысление событий, что является каким-то новшеством".