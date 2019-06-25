В Софии изъяли более тонны контрабандной ракии

Сотрудники болгарской пограничной службы обнаружили в софийском логистическом центре 1200 литров контрабандной фруктовой водки - ракии.

Как сообщили на сайте ведомства, традиционный для страны крепкий алкогольный напиток предназначался для отправки в Великобританию. Ракия содержалась в десятилитровых пластмассовых бутылках, а в сопроводительных документах отправителя проходила как подсолнечное масло.

В ходе проверки товара представители пограничной службы учуяли характерный запах и после тестирования выяснилось, что объемная доля этилового спирта в "подсолнечном масле" составляет 45 процентов.

По делу начато досудебное производство.

Домашняя болгарская ракия пользуется большим спросом как на территории страны, так и за рубежом. Инциденты с изъятием пограничниками нелегально приготовленного напитка далеко не редкость.