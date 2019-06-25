Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом сообщает ТАСС.

В Фирташ США обвиняется в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

Теперь окончательное решение примет министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер.

Слушание в Верховном суде состоялось после того, как гепрокруатура Австрии подала кассационную жалобу с требованием признать недействительным вердикт Высшего земельного суда 2017 года об экстрадиции Фирташа в США, а также констатировать нарушение законности при его вынесении, поскольку суд низшей инстанции не учел возможность наличия политических мотивов американской стороны при подаче запроса на экстрадицию бизнесмена.

Верховный суд не счел доводы прокуратуры весомыми и подтвердил вердикт суда низшей инстанции о возможности экстрадиции Фирташа.

Напомним, что Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В настоящее время бизнесмен освобожден под залог в 125 миллионов евро. Его экстрадиции по подозрению в отмывании денег также добивается Испания, которой австрийские суды уже дважды отказывали в экстрадиции Фирташа.