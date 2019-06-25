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25.06.2019 17:29
Рубрика: Власть

Безвредный выстрел

Верховный суд разрешил не отправлять в тюрьму за пару патронов
Текст: Владислав Куликов
"Российская газета" публикует разъяснения Верховного суда России по поводу применения статей УК, наказывающих за незаконный оборот оружия. Людям в мантиях особо указано, что за несколько найденных патронов совсем необязательно признавать человека преступником.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пленум Верховного суда России внес поправки в свое постановление "О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В Уголовном кодексе есть несколько статей, наказывающих за нелегальные операции с оружием. Даже несколько патронов в доме, если у человека нет на них разрешения, грозят уголовной статьей. Но все-таки за невинную мелочь биографию гражданина лучше не калечить.

За год за различные незаконные операции с оружием были осуждены 8,7 тысячи человек

Пленум Верховного суда особо обратил внимание, что не является преступлением действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. В общем, бывает так, что формально человек попадает под УК, но никакой опасности от него нет и лучше бы его не наказывать.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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"При решении вопроса о том, является ли деяние малозначительным, судам необходимо учитывать, например, совокупность таких обстоятельств, как количественные характеристики (хранение нескольких патронов) и качественные показатели предмета, мотив и цель, которыми руководствовалось лицо, поведение, предшествующее совершению деяния и (или) в период совершения деяния", - пояснил Верховный суд.

Как поясняют эксперты, например, если пенсионер хранил пару патронов, то, скорее всего, нет смысла его судить. Бывает так, что человек просто забыл про какие-то боеприпасы.

"Разъяснения пленума Верховного суда подготовлены в целях обеспечения единообразного применения судами законодательства об ответственности за преступления, связанные с хищением, вымогательством и незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", - сказал "РГ" председатель правления Ассоциация юристов России Владимир Груздев. Например, объясняется, что следует понимать под огнестрельным оружием.

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