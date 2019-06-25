Владимира Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Испании

Бывшего украинского боксера Владимира Кличко, брата действующего мэра Киева Виталия Кличко, спасли с загоревшейся яхты в Испании. Об этом сообщает издание Bild.

Роскошное судно совершало переход с курортного острова Ибица на Мальорку, когда неожиданно начался пожар. Кличко находился на яхте с семьей и друзьями, все они были спасены испанской береговой охраной. По предварительной информации, воспламенение началось в машинном отделении яхты.

Сам Кличко прокомментировал инцидент, сообщив, что для него и его спутников все закончилось хорошо благодаря слаженной работе команды яхты и испанской службы спасения.